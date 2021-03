Napęd 4MOTION w samochodach dostawczych Volkswagena

Napęd na cztery koła nie jest przywilejem wyłącznie samochodów terenowych. Można go zamówić również w samochodach dostawczych Volkswagena.

Reklama

Zdjęcie Volkswagen Caddy /

Oferowany pod nazwą 4MOTION, napęd wszystkich kół dostępny jest w najnowszym Caddy 5, a także modelach Transporter T6.1 i Crafter. To propozycja dla osób wykorzystujących swego dostawczego Volkswagena do jazdy poza utwardzonymi drogami, zwracających uwagę na lepszą trakcję i poruszających się często z przyczepą.

Reklama

Stosowany we wszystkich modelach marki Volkswagen Samochody Dostawcze napęd na cztery koła 4MOTION to podstawa nie tylko większych możliwości jazdy w terenie, ale przede wszystkim dobrych właściwości jezdnych i lepszych osiągów pojazdu. Samochód z napędem na cztery koła jest bardziej bezpieczny. Wynika to nie tylko ze znacznie lepszej trakcji i możliwości przeniesienia momentu obrotowego do każdego z kół, ale również z uwagi na bardziej równomierny rozkład masy samochodu z napędem na cztery koła niż auta z napędem na jedną oś. Lepsza trakcja i rozkład masy ułatwiają także podróżowanie z przyczepą.



Czym charakteryzuje się napęd na cztery koła 4MOTION? To rozwiązanie napędowe, w którym na trudnej nawierzchni sprzęgło wielopłytkowe Haldex przenosi siłę napędową na koła z lepszą trakcją. Haldex to samoblokujące się sprzęgło stosowane jako centralny mechanizm różnicowy dla optymalnego rozdzielenia momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią napędzaną. Poprzez to sterowane elektronicznie sprzęgło wielotarczowe na tylnej osi, napęd dostosowuje się automatycznie do aktualnej sytuacji na drodze i w ten sposób przyczynia się do znacznie spokojniejszego zachowania się samochodu, większego bezpieczeństwa w zakrętach i bardziej precyzyjnego prowadzenia pojazdu.

Zdjęcie Volkswagen Transporter /

W przypadku Volkswagena Caddy 5 i innych modeli osadzonych na płycie MQB, stosowane jest sprzęgło Haldex VI generacji. Ma ono zmienioną, bardziej zwartą budowę, większą odporność i zmodyfikowany sposób działania. Wraz z optymalizacją przekładni tylnej osi doprowadziło to w Caddy 5 - w porównaniu z poprzednikiem - do zmniejszenia zużycia paliwa, a przez to również emisji CO2. Niewielka waga systemu jest też podstawą optymalnych właściwości jezdnych i wysokiej dynamiki jazdy. Napęd 4MOTION nie zmienia kształtu podłogi samochodu, dzięki czemu zachowane są takie same gabaryty przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej jak dla modeli z napędem wyłącznie na przednią oś.



W Caddy 5 napęd na wszystkie koła 4MOTION dostępny jest dla wszystkich wariantów modelowych - dostawczych jak i osobowych (z wyjątkiem wersji Kombi) - zarówno w wersji Maxi, jak i krótkiej. Napęd ten występuje wyłącznie z silnikiem wysokoprężnym 2.0 TDI o mocy 90 kW/122 KM i z manualną, sześciobiegową skrzynią biegów.

Zdjęcie Volkswagen Crafter /

Napęd 4MOTION stosowany jest także w modelu Transporter T6.1. Wszedł on do produkcji w Transporterze wraz z modelem T5 w roku 2005, zastępując wówczas napęd Syncro stosowany w poprzednich modelach: T3 i T4. Ciekawostką jest, że pierwszym modelem Volkswagena wyposażonym w napęd na cztery koła był Transporter T2 z 1975 roku - legendarny "Ogórek". Powstało jednak zaledwie kilka prototypów tego samochodu wyposażonych w dwulitrowy silnik typu bokser, skrzynię biegów o czterech przełożeniach oraz w przekładnię hydrokinetyczną, która załączała dodatkowy napęd na przednie koła.



Dziś napęd 4MOTION dostępny jest dla wszystkich wersji nadwozia T6.1, czyli: Transporter 6.1 Skrzyniowy, Transporter 6.1 Furgon, Transporter 6.1 Kombi, Caravelle 6.1, Multivan 6.1 oraz California 6.1. W wersjach tych napęd na cztery koła współpracować może z silnikiem 2.0 TDI 150 KM (z manualną skrzynią sześciobiegową lub siedmiobiegową automatyczną DSG) albo z jednostką 2.0 TDI 204 KM (tylko skrzynia DSG). Jako dodatkowe wsparcie można domówić opcję: "Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, manualna". Blokada wyzwalana jest przyciskiem z kokpitu i jest aktywna do prędkości 45km/h. Ułatwia ruszanie w trudnych warunkach, poza utwardzonymi drogami, i sprawia, że Transporter jest jednym z najbardziej przystosowanych do jazdy terenowej pojazdów w swojej klasie. Dodatkowo można domówić również opcję: asystent zjazdu ze wzniesienia, która zapewnia kontrolowane i komfortowe zjeżdżanie ze wzniesień poprzez obniżenie prędkości obrotowej silnika oraz ewentualne ingerencje w układ hamulcowy.



Napędem 4MOTION poszczycić się może również największy z dostawczych Volkswagenów - model Crafter. W jego przypadku dostępny jest we wszystkich wariantach modelowych, tzn. dla furgonów, wersji skrzyniowych oraz podwozi do zabudowy. Montuje się go w wariantach o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony z pojedynczym ogumieniem z tyłu i z silnikiem ustawionym poprzecznie. W wersjach tych napęd 4MOTION może współpracować z silnikiem 2.0 TDI 140 KM z manualną, sześciobiegową skrzynią biegów albo z jednostką 2.0 TDI 177 KM z manualną skrzynią sześciobiegową lub automatyczną, ośmiobiegową. Jako dodatkowe wsparcie można zamówić blokadę tylnego mechanizmu różnicowego.