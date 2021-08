Modele Forda w wersjach Active. Czym się wyróżniają?

Producenci Roboty zastąpią kierowców testowych

Ford EcoSport Active

EcoSport to najmniejszy crossover w ofercie Forda. Auto dostępne jest w trzech odmianach: stylowej Titanium, sportowej ST-Line oraz Active, która cechuje się agresywną, terenową stylistyką. Ale stylistyka to nie wszystko. Liczne dodatki nadwozia w kolorze czarnym skutecznie chronią przed otarciami lakieru, zarysowaniami czy drobnymi przygodami na miejskich parkingach. Oprócz tego nie trzeba martwić się o lakier, gdy zechcemy wjechać nieco dalej w teren.

Całości dopełniają 17-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby, czarne listwy czy też dach oraz lusterka lakierowane w kolorze Agate Black. We wnętrzu pojawiły się również welurowe dywaniki z przodu oraz skórzana tapicerka ze skóry ekologicznej Sensico.

W standardowym wyposażeniu jest między innymi system zapobiegania kolizjom, który dodatkowo pomaga chronić pieszych. System ten ostrzega kierowcę w razie zagrożenia kolizją bądź wykrycia pieszego lub rowerzysty, a w przypadku braku reakcji w odpowiednim czasie, automatycznie uruchomi układ hamulcowy, aby zmniejszyć skutki lub całkowicie zapobiec zderzeniu. Auto wyposażone jest również w komplet poduszek powietrznych - oprócz poduszek powietrznych kierowcy i pasażera oraz poduszki chroniącej kolana kierowcy, auto wyposażono również w chroniące okolice klatki piersiowej poduszki boczne. Nie zabrakło oczywiście wszystkich systemów bezpieczeństwa tj. ABS, ESP, TC, mocowań ISOFIX oraz czujników ciśnienia w oponach.

Pod maską Forda EcoSport Active pracuje jednostka 1.0 l EcoBoost o mocy 125 KM z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Model w tej wersji dostępny jest w cenie promocyjnej 77 700 złotych.

Ford Fiesta Active

Ford Fiesta również dostępny jest w wersjach Titanium, ST i Active. Ten ostatni wariant to propozycja dla tych, którzy nie mają ochoty na tradycyjnego crossovera, ale ich niespokojny charakter podpowiada im, że samochód ze zwiększonym prześwitem i licznymi wzmocnieniami będzie lepszym wyborem.

Kluczowe cechy Fiesty Actvie to bez wątpienia podwyższony prześwit, relingi dachowe oraz dodatkowe elementy stylizacji nadwozia tj. nakładki na zderzaki, nadkola czy progi. We wnętrzu również pojawiły się atrakcyjne elementy stylizacyjne, które podkreślają charakter auta.

Fiesta Active już w standardzie posiada mnóstwo systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. System wspomagający hamowanie awaryjne (EBA), rozpoznając siłę nacisku na hamulec, automatycznie zwiększa ją w razie potrzeby. Dodatkowo w przypadku nagłego hamowania światła stopu automatycznie zaczynają migać, sygnalizując innym kierowcom potencjalne niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych użytkowników drogi to dla Forda priorytet, czego dowodem jest między innymi wynik pięciu gwiazdek w testach Euro NCAP.

Ford Focus Active

Ford Focus to zdecydowanie najlepiej sprzedający się model marki. Auto dostępne jest w wielu odmianach wyposażenia, jako tradycyjny 5-drzwiowy hatchback oraz kombi. Wariant Active, dostępny w obu wersjach nadwoziowych, to bez wątpienia gratka dla tych, którzy potrzebują praktycznego samochodu z segmentu C o zwiększonym prześwicie.

Z jednej strony cechy crossovera, czyli akcenty stylistyczne nadwozia, wyraźne, terenowe smaczki oraz zwiększony prześwit, z drugiej dynamiczna linia auta kompaktowego. Wyższe zawieszenie przy zachowanej niskiej linii nadwozia to idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną lepszych właściwości terenowych, ale nie kosztem sylwetki auta. Ford Focus Active, w zależności o wersji i poziomu wyposażenia dodatkowego, może posiadać pięć indywidualnych trybów jazdy, spośród podanych: Normalny, Sportowy, EKO, śliska nawierzchnia i drogi nieutwardzone.

Ford Focus Active już w standardzie oferuje między innymi system Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych i układem Active Braking, czyli technologią, która skanuje drogę przed pojazdem, a jeśli wykryje prawdopodobieństwo zderzenia, ostrzega kierowcę. W przypadku braku reakcji na sygnał ostrzegawczy system aktywnego hamowania podnosi ciśnienie w układzie hamulcowym i może automatycznie aktywować hamulce, aby złagodzić skutki kolizji czołowych, a w niektórych wypadkach - zapobiec im. Ten model również zdobył komplet pięciu gwiazdek w testach Euro NCAP.

Obecnie Ford Focus Active dostępny jest w wyprzedaży rocznika 2020 w cenie od 86 100 złotych za wersję 5-drzwiową z silnikiem 1.0 l EcoBoost Hybrid o mocy 125 KM z 6-stopniową manualną skrzynią biegów.