Mirai zminiaturyzowany. Zdalnie sterowana Toyota na wodór z dużym zasięgiem

Zdjęcie Toyota Mirai /

Toyota Mirai to już druga generacja auta napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi, które stało się symbolem technologicznej przyszłości pisanej przez japoński koncern. Mirai na początku 2021 roku zadebiutował w Polsce i znalazł już pierwszych nabywców.

Mirai drugiej generacji jest samochodem z przełomowym napędem wodorowym, który oferuje aż o 30 proc. większy zasięg od poprzedniego modelu. Nowa wodorowa Toyota według normy WLTP po zatankowaniu do pełna powinna pokonać 650 km, ale liczne testy wykazały, że może zajechać o wiele dalej. W Kalifornii Mirai ustanowił nawet rekord Guinessa, pokonując 1360 km na jednym tankowaniu.

Reklama

Toyota Mirai sterowana pilotem

W Wielkiej Brytanii Toyota we współpracy z Bramble Energy, które specjalizuje się w technologii ogniw paliwowych, i firmą Tamiya postanowiła zminiaturyzować odnoszącą sukcesy Toyotę Mirai. Powstał zdalnie sterowany model w skali 1:10, który tak jak jego rzeczywisty odpowiednik jest napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi. To niecodzienny eksperyment w skali światowej.

Zdjęcie Toyota Mirai w miniaturze /

Podczas jazdy testowej model Toyoty Mirai dziarsko poruszał się po Old New Inn Model Village, czyli zminiaturyzowanym miasteczku zlokalizowanym w Bourton-on-the-Water, położonym między Oksfordem a Cheltenham. Oprócz wodorowych ogniw paliwowych i eleganckiej stylistyki, model z prawdziwym autem łączy zasięg, który jest dwukrotnie większy niż w przypadku podobnych modeli, ale napędzanych prądem z baterii.

Zdjęcie Toyota Mirai /

Toyota od ponad 20 lat pracuje nad napędami wodorowymi, a pierwszym seryjnym wodorowym samochodem tej marki na rynku była debiutująca w 2014 roku pierwsza generacja modelu Mirai. Luksusowy sedan Mirai drugiej generacji trafił do sprzedaży pod koniec 2020 roku, a od 2021 roku jest dostępny w Europie, w tym także w Polsce. Miniaturowy Mirai to kolejny eksperyment, w którym wodór jest wykorzystywany jako paliwo do napędzania pojazdu.

"Samochody są tylko jednym elementem myślenia Toyoty o wodorowym społeczeństwie. Wodór odegra kluczową rolę w zaspokojeniu zapotrzebowania na energię w naszych miastach i poza nimi przy jednoczesnym osiągnięciu zerowej emisji. Wodór pozwala na magazynowanie i łatwy transport energii ze źródeł odnawialnych. Toyota w całej Europie podejmuje współpracę na rzecz stworzenia wodorowych autobusów, pociągów, statków, a może nawet domów" - przekonuje David Rogers, rzecznik ds. paliw alternatywnych w brytyjskim oddziale Toyoty.

Toyota Mirai. Jak powstało wodorowe auto?

Toyota Mirai w wersji zdalnie sterowanej ma napęd na wszystkie koła. Za stworzenie auta w głównej mierze odpowiadały firmy Bramble Energy oraz Tamiya. Za platformę posłużyło podwozie TT-02 RC firmy Tamiya, które Bramble Energy przystosowało do montażu wodorowych ogniw paliwowych i jednostki sterującej. Auto otrzymało także specjalnie zaprojektowane dwa baki, które w łatwy sposób można zdemontować i uzupełnić wodorem.

Zdjęcie Toyota Mirai w miniaturze /

Wodór jako paliwo do zdalnie sterowanego samochodu oznacza, że zasięg auta jest o wiele większy niż modelach napędzanych bateriami. Według Toyoty miniaturowy Mirai pojedzie dwa razy dalej od rywali, a jego szacowana moc to 20 W.

Zdjęcie Toyota Mirai w miniaturze /

"Nasza technologia wodorowych ogniw paliwowych jest w pełni adaptowalna i skalowalna, co pozwala nam stworzyć ogniwa o dowolnym rozmiarze i w dowolnym kształcie. Dla naszych inżynierów wyzwaniem było zminiaturyzowanie układu do takich wymiarów, by zmieścić je na platformie zdalnie sterowanego auta i ukryć pod malutkim nadwoziem" - stwierdził Tom Mason, prezes i założyciel Bramble Energy.

Wodorowa technologia została ukryta pod zminiaturyzowaną karoserią. Nadwozie modelu powstało w skali 1:10 i zostało pokryte lakierem w czerwonym kolorze Imperial Red, który pochodzi z gamy Toyoty Mirai.

Zdjęcie Toyota Mirai w miniaturze /

"To prawdopodobnie pierwszy zdalnie sterowany samochód na wodór w Wielkiej Brytanii. Świetnie zobaczyć to auto w ruchu. To fascynujące, jak można przerobić standardową platformę Tamiyi na potrzeby napędu na wodorowe ogniwa paliwowe. Stworzenie takiego auta pokazuje, jakie możliwości daje wodór" - powiedział Alistair Brebner z brytyjskiego oddziału firmy Tamiya.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota Mirai w wydaniu mini. Wodór jako paliwo do zdalnie sterowanego modelu

Cena miniaturowej Toyoty Mirai nie została podana. Jej prawdziwy odpowiednik, czyli Mirai drugiej generacji kosztuje w Polsce od 299 900 zł.



***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota Mirai 2 w Polsce