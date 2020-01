Mercedes najbardziej innowacyjną marką premium

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Zarządzania w Motoryzacji (CAM – Center of Automotive Management) Mercedes był czołową pod względem innowacji marką premium w latach 2016-2019. CAM przeanalizował motoryzacyjne innowacje 31 marek premium. Mercedes-Benz okazał się najbardziej innowacyjny, z około 180 nowymi funkcjami wprowadzonymi do produkcji seryjnej.

Mercedes okazał się najbardziej innowacyjny, z około 180 nowymi funkcjami wprowadzonymi do produkcji seryjnej. Ich lista obejmowała systemy wspomagające takie jak system ostrzegania przed kradzieżą, intuicyjny i inteligentny system multimedialny MBUX oraz kontrola komfortu ENERGIZING.

Antywłamaniowy system alarmowy (ATA) jest dostępny jako opcjonalne wyposażenie wielu modeli Mercedes. Najnowsza generacja ATA, w połączeniu z usługą Mercedes me connect "Powiadomienie o kradzieży i uszkodzeniu na parkingu" może wysłać automatyczny komunikat, jeśli samochód ucierpi w wyniku szkody parkingowej lub zostanie odholowany. Czujniki ATA potrafią wykryć takie sytuacje i zgłosić je do pojazdu, który następnie wysyła powiadomienie typu push do aplikacji Mercedes me.

Mercedes po raz pierwszy zaprezentował system multimedialny MBUX na targach elektroniki użytkowej CES 2018. Jego nazwa podkreśla, że pierwszeństwo mają tu doświadczenia użytkownika (UX). Unikalną cechą tego systemu operacyjnego jest zdolność uczenia się - w czym zasługa sztucznej inteligencji. MBUX jest konfigurowalny i może dostosowywać się do użytkownika. W ten sposób tworzy emocjonalną więź pomiędzy pojazdem, kierowcą oraz pasażerami. Możliwe są również zdalne aktualizacje. Do dodatkowych zalet MBUX-a należy panoramiczny kokpit o wysokiej rozdzielczości, z obsługą za pomocą ekranu dotykowego, nawigacja z techniką rozszerzonej rzeczywistości oraz inteligentne sterowanie głosowe z funkcją rozpoznawaniem naturalnej mowy, aktywowane hasłem "Hej Mercedes".

Kontrola komfortu ENERGIZING "scala" różne systemy pojazdu z zakresu komfortu i wykorzystuje oprawę muzyczną i oświetleniową oraz funkcję masażu celem realizacji szerokiej gamy programów dbających o dobre samopoczucie podróżujących. Częścią kontroli komfortu jest trener ENERGIZING COACH. Funkcja ta, oparta na inteligentnym algorytmie, zaleca skorzystanie z jednego z programów w zależności od sytuacji i użytkownika. A jeśli nosi on urządzenie firmy Garmin, dokładność zalecenia optymalizują dane takie jak poziom stresu czy jakość snu. Celem jest sprawienie, aby podróżujący czuli się zrelaksowani nawet podczas wymagających lub monotonnych podróży. Ponadto na ekranie systemu operacyjnego wyświetla się pomiar tętna z urządzenia Garmin.