Maserati nie próżnuje przed oficjalną premierą wyczekiwanego SUV-a. Włoska firma postanowiła wystartować z nową akcją promocyjną, która ma jednocześnie pełnić funkcję ostatnich testów drogowych. Pojazdy, które wyjechały na ulicę m.in. europejskich miast zostały pokryte nową formą kamuflażu, Zawiera on serię komunikatów z danymi technicznymi nadchodzącego modelu.

Jak twierdzą przedstawiciele marki - nowe malowanie ma jedno główne przesłanie: "Jestem Maserati Grecale. Więcej nie mogę zdradzić".

Faktycznie, jak do tej pory firma nie zdradziła zbyt wielu szczegółów na temat Grecale. Wiadomo, że pojazd będzie bazować na Alfie Romeo Stelvio. Maserati zarzeka się także, iż nowy model będzie oferować przełomowe funkcje, zwłaszcza w obszarach łączności oraz "interfejsu człowiek-maszyna". Czy rzeczywiście będą one przełomowe, przekonamy się po oficjalnej premierze.

Zdjęcie Maserati Grecale w nowych barwach

Warto przypomnieć, że ta była początkowo planowana na listopad 2021 roku. Z powodu problemów z dostępnością do półprzewodników, Włosi zdecydowali się jednak przesunąć debiut modelu na wiosnę roku 2022, ostatecznie samochód zostanie zostanie zaprezentowany w 22 marca. Jak można było wywnioskować ze słów przedstawicieli marki - chociaż kilka modeli było przygotowanych na oficjalną premierę, nie było sensu prezentować czegoś, co przez długi czas nie trafi do klientów.