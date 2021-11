Reklama

Zdjęcie Lexus LC Convertible / Jacek Jurecki / INTERIA.PL

LC wyróżnia się wyjątkową stylistyką, która oczywiście została przeniesiona także do wersji z otwartym nadwoziem. Ale pozbawianie samochodu dachu czasami zaburza jego proporcje i psuje linię nadwozia. Lexus bardzo chciał tego uniknąć.



Zdjęcie Lexus LC Convertible / Jacek Jurecki / INTERIA.PL

Linia dachu miała być kluczem do osiągnięcia głównego celu projektantów - jak wyjaśniał główny stylista, Tadao Mori: "Choć modeli kabrioletów jest wiele, tylko niektóre z nich to stylowe, eleganckie auta zarówno z otwartym, jak i zamkniętym dachem. Zdarza się, że gdy dach jest podniesiony, krawędzie jego nierównej powierzchni sprawiają wrażenie niedopracowanych. Dlatego włożyliśmy maksimum wysiłku w stworzenie w projekcie dachu LC Convertible tak samo pięknej linii, jak w wersji coupe".



Aby uzyskać pożądaną linię nadwozia typu fastback przy rozłożonym dachu, możliwie najdalej ku tyłowi przesunięto punkt, w którym łączy się on z tylną częścią samochodu. Szczególną uwagę zwrócono na naprężenie konstrukcji miękkiego dachu, aby zapewnić gładkość jego powierzchni, a stelaż oraz inne elementy pozostały całkowicie ukryte. Dzięki temu dach ma spójną i elegancką formę.



Oglądana z tyłu linia miękkiego dachu podkreśla kompaktowe proporcje kabiny, kontrastując z szeroką dolną częścią nadwozia, a jednocześnie dodaje jej dynamicznego wyglądu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lexus LC 500 Convertible. Pojechaliśmy nim na Rodos... INTERIA.PL

Projektanci skorzystali ze specyfiki platformy modelu LC oraz mechanizmu składania miękkiego dachu, aby możliwie najniżej zamontować jego osłonę. Dzięki dodaniu akcentów w postaci dwóch owiewek, stanowiących kontynuację kształtu tylnych zagłówków, udało im się uniknąć jej - typowego dla wielu kabrioletów - płaskiego, platformowego wyglądu.

Kolejną, powszechnie spotykaną cechą kabrioletów jest to, że na odcinku od osłony dachu do pokrywy bagażnika ich sylwetki mogą wydawać się rozciągnięte, szczególnie gdy dach jest złożony. W modelu LC udało się tego uniknąć dzięki unoszącemu się ku tyłowi profilowi tylnej części nadwozia, tworzącemu charakterystyczną elegancką, dynamiczną sylwetkę. Boczna linia gwałtownie rozszerza się tuż za drzwiami, dzięki czemu nadwozie zdaje się obejmować kabinę, tworząc dopasowany, czysty kształt.

Zdjęcie / Jacek Jurecki / INTERIA.PL

Jednym z głównych wyzwań było zminimalizowanie wrażenia ciężkości w górnej części nadwozia, tuż za tylnymi siedzeniami. Zespół projektowy poradził sobie z zadaniem umieszczenia składanego dachu w mocno ograniczonej przestrzeni, tworząc dodatkowe zagięcie jego tkaniny, które pozwoliło go ukryć pomiędzy kolumnami tylnego zawieszenia. Umożliwiło to stworzenie wyraźniejszej i precyzyjniej poprowadzonej bocznej linii nadwozia. By stworzyć te kształty i osiągnąć najwyższej jakości efekt, oprócz konwencjonalnej prasy, używanej do formowania aluminiowej osłony złożonego dachu, Lexus zastosował proces jej stopniowego formowania.

Kabina w kabriolecie jest bardziej wyeksponowana i ściślej powiązana z wyglądem zewnętrznym samochodu. Lexus starał się stworzyć doskonałą harmonię nadwozia i wnętrza modelu LC Convertible, stosując wyjątkowe zestawienie kolorystyczne, podkreślające wyjątkowy charakter i odważną stylistykę modelu.