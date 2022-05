Lancia planuje wielki powrót. Będzie sprzedawać samochody online

Spis treści: 01 Problemy Lancii trwały od lat. Jest jednak nadzieja

Problemy Lancii trwały od lat. Jest jednak nadzieja

Już wiele lat temu Lancia była jedynie cieniem swojej dawnej świetności, a ostatnio już nawet nie tym. Włoska marka, która święciła triumfy w motorsporcie, a później miała ciekawe propozycje dla osób szukających aut segmentu premium, od 2018 roku ma w ofercie tylko jeden model, sprzedawany wyłącznie we Włoszech. Jest nim oczywiście produkowany w Tychach Ypsilon, obecny na rynku od 2011 roku.

Na szczęście obecny właściciel Lancii, czyli koncern Stellantis, nie zamierza skreślać legendarnej marki. Ogłoszono 10-letni plan rozwoju gamy, a także, co niezwykle istotne, sieci dilerskiej.

Pierwszy nowy model Lancii już za dwa lata

Na pierwszy ogień pójdzie nowa generacja Lancii Ypsilon, która pojawi się na rynku w 2024 roku. Dostępna będzie wersja elektryczna oraz spalinowe. Warto zaznaczyć, że to ostatni model Lancii, który zobaczymy z silnikiem spalinowym.

W 2026 roku zobaczymy kompaktowego crossovera, roboczo nazywanego Aurelia, a dwa lata później dołączy do niego kompaktowy hatchback Delta. Oba modele będą wyłącznie elektryczne. Może wydawać się, że nie jest to zbyt szeroka gama, ale według Lancii wystarczy to, aby marka była obecna w segmentach, odpowiedzialnych za połowę europejskiego rynku.

Sieć dilerska Lancii ma być całkiem duża

Plan rozwoju Lancii zakłada także powstanie szerokiej sieci dilerskiej. Szef marki, Luca Napolitano, mówi o 100 salonach w 60 największych europejskich miastach. Co ciekawe, jego zdaniem połowa sprzedaży będzie odbywać się online.

W szybkim dotarciu do klientów pomagać będzie również założenie, że większość przedstawicielstw nie będzie powstawała na zasadzie nowych salonów dilerskich, tylko zostanie dla nich wydzielone miejsce w salonach Alfy Romeo oraz DS.

