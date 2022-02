Na początku 2020 roku włoski producent odkrył, że 4796 Huracanów zostało sprzedanych bez odpowiednich zaślepek na śruby od regulacji reflektorów. Sprawa wyszła na jaw po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, który wykazał, że powodem zaniedbania była opóźniona dostawa wspomnianych części. Problem został zgłoszony do amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, który po długim dochodzeniu zdecydował, że producent będzie musiał wezwać właścicieli sportowych maszyn na bezpłatną akcję serwisową.

Zdaniem urzędników, brak wspomnianej zaślepki umożliwia samodzielną regulację świateł mijania we wspomnianym samochodach. W przypadku modelu Huracan wiązka padania światła powinna być ustawiona fabrycznie, a jakakolwiek późniejsza ingerencja w jej położenie jest niedozwolona i może skutkować oślepieniem innych użytkowników drogi, zwiększając tym samym ryzyko wypadku.

Amerykańcy właściciele Huracanów, których dotyczy problem powinni skontaktować się ze swoim dealerem do 15 kwietnia tego roku. Akcja serwisowa obejmująca dołożenie problematycznej zaślepki będzie przeprowadzona całkowicie bezpłatnie. Producent poinformował także, że klienci, którzy zdecydowali się samodzielnie dokupić wspomnianą część, otrzymają pełny zwrot poniesionych kosztów.

Zdjęcie Lamborghini Huracan /

Lamborghini Huracan - dane techniczne oraz cena

Lamborghini Huracan to zaprezentowany w 2014 roku i produkowany do dziś supersamochód, będący jednocześnie następca kultowego modelu Gallardo. Dwuosobowe coupe (dostępne również jako roadster) napędzane jest przez silnik V10 o pojemności 5.2 l i mocy - w zależności od wersji - między 580 a 640 KM. Jednostka współpracuje z automatyczną przekładnią, za jej pośrednictwem moment obrotowy trafia na koła tylne lub wszystkie. Do 100 km/h Huracan rozpędza się w około 3 sekundy.

Cena nowego Lamborghini Huracan, w zależności od wersji i napędu, waha się w granicach 1-2 mln zł.

