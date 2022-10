Kolejne modele Forda znikają z cenników. Podzielą los Mondeo i Fiesty

Ford S-MAX i Ford Galaxy znikają z oferty

Galaxy i S-MAX to kolejne kultowe modele z gamy Forda, które dołączają do grona wycofanych z oferty. W ubiegłym roku Ford poinformował o zakończeniu produkcji Mondeo, co ostatecznie miało miejsce w kwietniu tego roku. Latem 2023 roku zakończona zostanie z kolei produkcja Fiesty.

Ford zapowiedział, że nowe zamówienia na oba samochody nie są już przyjmowane. Z fabryki w hiszpańskiej Walencji wyjadą tylko egzemplarze z zamówień, których producent nie zdążył dotąd zrealizować.

Ford Galaxy i Ford S-MAX od 2021 oferowane były także jako hybrydy

Pierwsza generacja Forda Galaxy pojawiła się w 1995 roku. Samochód był efektem współpracy amerykańskiego producenta z Volkswagenem (bliźniaczymi konstrukcjami były Volkswagen Sharan i Seat Alhambra). Samochód doczekał się w sumie trzech generacji. Łącznie jego sprzedaż wyniosła 820 tys. egzemplarzy.

Reklama

Zdjęcie Łączna sprzedaż Forda Galaxy wyniosła 820 tys. egzemplarzy. / Biuro Prasowe Ford Polska / materiały prasowe

Ford S-MAX zadebiutował z kolei w 2006 roku i doczekał się dwóch generacji. Jego łączna sprzedaż wynosi 570 tys. sztuk.

Zdjęcie W sumie sprzedano 570 tys. sztuk Forda S-MAX. / Biuro Prasowe Ford Polska / materiały prasowe

W 2021 roku oba modele otrzymały hybrydowy napęd składający się z silnika benzynowego o pojemności 2,5 l wspieranego przez silnik elektryczny. Układ generuje w sumie 190 KM.

To jednak nie przełożyło się na poprawę wyników sprzedaży. W zeszłym roku sprzedano zaledwie 4 700 sztuk modelu Galaxy i 7 400 modelu S-MAX. Europejczycy nie kupują już samochodów z segmentu MPV. Zamiast tego stawiają na SUV-y.

Ford Galaxy i Ford S-MAX bez następców

Ani Galaxy, ani S-MAX nie doczekają się bezpośrednich następców. Obecnie Ford pracuje nad "podniesionymi" autami i elektryfikacją swojej gamy. W przyszłym roku model Puma ma doczekać się wersji elektrycznej, a do 2024 roku mają pojawić się dwa nowe elektryczne crossovery. Do 2030 roku europejska gama producenta ma stać się całkowicie elektryczna.

W obecnej ofercie Forda, klient poszukujący następcy Mondeo, czy wspomnianych dwóch minivanów będzie miał nie lada problem. Do wyboru zostanie Puma i Kuga lub kosztujące znacznie więcej modele Explorer i Mustang Mach-E.

Z kultowych modeli Forda w ofercie wciąż pozostaje Focus, choć i jego losy są niepewne. Obecna generacja ma pozostać w produkcji do 2025 roku, ale wciąż nie znamy szczegółów na temat tego, co później.

***