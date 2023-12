Kolejna chińska marka wchodzi do Polski. Ten design to przepis na hit

Chińscy producenci w końcu zdecydowali się na odważne wejście na polski rynek. Kilka tygodni temu cenami swoich modeli zaszokowało nas MG, teraz słyszymy, że do debiutu poważnie przymierza się Chery international. Zespół odpowiedzialny za wprowadzanie marek tego producenta do Polski spędził ostatni miesiąc na prowadzeniu rozmów z potencjalnymi partnerami, którzy chcieliby współtworzyć sieć dealerską i serwisową dla marek OMODA i Jaecoo.

Eric Zheng, dyrektor polskiego przedstawicielstwa marki OMODA nie chciał zdradzić szczegółów, ale w rozmowie z Interią stwierdził, że jest bardzo zadowolony z efektów rozmów i żywi przekonanie, że po Nowym Roku sprawa nabierze tempa. Oznacza to, że jeszcze w pierwszej połowie 2024 r. będziemy mogli odwiedzić salony marki i wsiąść do dwóch modeli, które zadebiutują na naszym rynku - OMODA 5 i Jaecoo 7.

OMODA i Jaecoo w Polsce - jest czas na auta spalinowe

Przedstawiciele marki dostrzegają, że nie wszyscy polscy klienci są gotowi do inwestycji w auta elektryczne, dlatego Chery chce wejść do naszego kraju z modelami spalinowymi. Pierwszym będzie OMODA 5 - SUV wielkości Skody Karoq, czy Toyoty Corolli Cross. Auto ma napędzać silnik 1.6 o mocy 197 KM połączony z siedmiostopniową skrzynią automatyczną. Auto przeszło już testy zderzeniowe EuroNCAP i zdobyło maksymalną notę 5 gwiazdek, co oznacza, że poza bezpieczną konstrukcją dysponuje też najnowszymi aktywnymi systemami bezpieczeństwa na poziomie nieodstającym od europejskiej konkurencji. OMODA 5 zostanie również wprowadzona w odmianie elektrycznej.

Zdjęcie OMODA 5 w wersji spalinowej napędzana będzie benzynowym 1.6 / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Krótko po debiucie OMODY na rynku pojawi się druga marka Chery International - Jaecoo z modelem 7. To auto o gabarytach zbliżonych do Omody 5, ale stylistycznie celujące bardziej w marki premium. Oferowane będzie jako hybryda plug-in - z możliwością ładowania z gniazdka. Na bliższe szczegóły techniczne musimy jednak poczekać.



Zdjęcie Jaecoo 7 zadebiutuje jako hybryda plug-in - ładowana z gniazdka / materiały prasowe

Trudne zadanie przed chińskimi producentami

Można się spodziewać, że podobnie jak w przypadku MG, Chery będzie chciało kusić klientów zaskakująco dobrą ceną i atrakcyjnymi warunkami gwarancji. Eric Zhang zapewniał, że firma szykuje się do maratonu, nie do sprintu - ma świadomość, że zdobycie zaufania polskiego klienta może potrwać nawet kilka lat. Dlatego firma pracuje nad otwarciem polskiego przedstawicielstwa, stworzeniem dużej sieci dealerskiej, planuje nawet otwarcie magazynu, który zapewni szybki dostęp do części zamiennych nie tylko w Polsce, ale posłuży też do zaopatrywania innych krajów europejskich. Ambitny plan producenta zakłada, że marki należące do Chery International będą w stanie zdobyć ok. 5-procentowy udział w polskim rynku.

Pierwsze samochody marki OMODA powinny pojawić się w salonach w maju przyszłego roku. Jaecoo dołączy niedługo później.