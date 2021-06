Kinto to nowa marka, która dostarcza "usługi mobilności"

W Polsce powstała nowa marka KINTO, oferująca nowoczesne formy finansowania samochodów i usługi mobilności. Dołącza ona do sieci KINTO Europe, która została zaprezentowana pod koniec 2019 roku jako kolejny etap realizacji wizji mobilności dla wszystkich (Mobility for All). Za jej ramy instytucjonalne od kwietnia 2021 roku odpowiada spółka joint venture KINTO Europe, założona przez Toyota Motor Europe i Toyota Financial Services.

Marka KINTO wpisuje się w globalną transformację Toyoty z producenta samochodów w dostawcę różnego rodzaju usług związanych z mobilnością. W Europie KINTO działa już także w Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Portugalii, we Włoszech i Francji oraz w Wielkiej Brytanii.

KINTO Europe nieustannie poszerza zakres swojej działalności o kolejne usługi związane z mobilnością w ramach sześciu serwisów, skierowanych do firm oraz użytkowników indywidualnych. W Polsce jest obecnie dostępny serwis KINTO One, w ramach którego oferowane są cztery usługi - Leasing konsumencki dla ciebie, Leasing niższych rat (który zastąpił program Leasing SmartPlan), a także Leasing niższych rat - samochody używane oraz (4) Wynajem i zarządzanie flotami. W lipcu 2021 roku dołączy do nich usługa (5) Leasing konsumencki dla ciebie - samochody używane.

Usługi KINTO One zapewniają stałą, niską miesięczną ratę, ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb, szeroką gamę oszczędnych aut hybrydowych, kontrolę nad wydatkami, opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi oraz indywidualne wsparcie dla klienta od odbioru auta po sam koniec umowy.

KINTO One to atrakcyjna forma użytkowania samochodu, którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia lub rodzaju prowadzonej działalności, oferująca wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu bez konieczności jego kupowania. Usługi KINTO One opierają się na leasingu niskich rat, podczas którego można swobodnie dobierać czas trwania umowy i jej przebieg. Klienci mogą dodawać w trakcie korzystania z samochodu pakiety serwisowe i dodatkowe usługi, mając pełną kontrolę nad budżetem podczas całego okresu użytkowania auta.

KINTO opiera swoje działanie na współpracy z wieloma partnerami. Należą do nich Toyota Motor Poland wraz z autoryzowanymi sieciami dealerskimi Toyota i Lexus, Toyota Leasing Polska, Toyota Insurance Services oraz partner technologiczny Toyota Connected Europe. Program KINTO One oferuje poszerzony zakres usług programu SmartPlan, istniejącego w Polsce od 2013 roku, który w 2017 roku został włączony w program Toyota Fleet Management Solutions.



Toyota jest w trakcie transformacji z producenta samochodów w dostawcę szeroko rozumianej mobilności. KINTO stanie się ważnym narzędziem zwiększania obecności Toyoty w Europe dzięki dodaniu nowych, innowacyjnych usług do dotychczasowej działalności - produkcji i sprzedaży samochodów. Silna sieć dealerska Toyoty w Europie będzie odgrywała kluczową rolę we wprowadzaniu na rynek nowych usług użytkowania samochodu na żądanie. Salony sprzedaży będą się stopniowo rozwijać w kierunku dostawców usług mobilności. Ich działalność będzie ewoluować w taki sposób, by jak najlepiej dopasować się do potrzeb klientów.

KINTO One jest adresowane do kierowców samochodów firmowych, właścicieli firm oraz osób prywatnych, które chcą korzystać z nowego lub używanego samochodu na dogodnych warunkach finansowych. KINTO będzie systematycznie poszerzać obszar działalności, aby oferować jak największej grupie osób najbardziej innowacyjne rozwiązania w obszarze mobilności.

Marka usług mobilności KINTO stwarza nowe możliwości korzystania z samochodów dla młodszych klientów. Nazwa KINTO pochodzi od japońskiego słowa Kinto-un. W słynnej serii japońskich kreskówek oznaczało ono latającą chmurę, która na wezwanie przenosi bohatera w dowolne miejsce na świecie. Tak jak Kinto-un w kreskówce, KINTO oferuje wygodne możliwości transportu o każdej porze i w każdym miejscu.

