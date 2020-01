Kia ogłosiła ambitne plany rozwoju aut elektrycznych

Kia ogłosiła szczegóły „Planu S” czyli średnio- i długoterminowej strategii, której celem jest systematyczne zbliżanie się do pozycji lidera przemysłu motoryzacyjnego również w takich dziedzinach, jak samochody elektryczne i usługi związane z mobilnością oraz z szeroko pojętą łącznością samochodów ze światem zewnętrznym i z jazdą autonomiczną.

Strategiczny "Plan S" opisuje przeobrażenie Kia Motors z przedsiębiorstwa skoncentrowanego na produkcji samochodów z silnikami spalinowymi na takie, o którego sile będą stanowiły auta elektryczne oraz spersonalizowane usługi związane z mobilnością. "Plan S" przewiduje, że innowacyjność i zwiększanie rentowności będą wspierane dwutorowo - poprzez przejście na produkcję pojazdów elektrycznych i autonomicznych, a także rozwój usług z dziedziny mobilności.

Strategia finansowa i inwestycyjna Kia do 2025 r. oraz szczegóły "Planu S" zostały ogłoszone akcjonariuszom, analitykom i agencjom ratingowym podczas "CEO Investor Day" w Seulu.

Do końca 2025 roku Kia będzie oferować pełną gamę 11 wyłącznie elektrycznych samochodów. Dzięki temu udział marki Kia w globalnym rynku aut elektrycznych wzrośnie do 6,6% (bez Chin). Jednocześnie do 25% wzrośnie udział modeli zelektryzowanych w ogólnej sprzedaży samochodów Kia Motors. Ponieważ do 2026 roku rynek samochodów elektrycznych na świecie będzie się mocno rozwijał, Kia zamierza sprzedawać 500 000 aut elektrycznych i milion zelektryzowanych rocznie (bez rynku chińskiego).

Równocześnie, w ramach nowego modelu biznesowego, Kia będzie oferować usługi z zakresu mobilności oparte na pojazdach elektrycznych, które pomogą rozwiązać problemy z korkami w wielu miastach na świecie i przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Na rynku pojazdów przeznaczonych do m.in car-sharingu, który będzie rozwijał się bardzo szybko, Kia zamierza zapewnić sobie wiodącą rolę.

"Plan S" zakłada, że do końca 2025 r. Kia Motors zainwestuje łącznie 25 miliardów dolarów amerykańskich, aby ugruntować swoją pozycję lidera w dziedzinie samochodów elektrycznych oraz zdywersyfikować działalność. Do końca tego okresu Kia Motors zakłada osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 6% i 10,6% zwrotu z kapitału, aby zapewnić fundusze niezbędne do przekształcenia i zmaksymalizować wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

"Przemysł motoryzacyjny przechodzi burzliwe zmiany. To najlepszy moment dla Kia Motors do przekształcenia się w przedsiębiorstwo, które odpowiada na nowe potrzeby klientów. Potrzeby napędzane przez rozwój technologiczny oraz innowacje" - powiedział Han-woo Park, Prezes i Dyrektor Generalny Kia Motors. "Kia Motors będzie przedsiębiorstwem jeszcze bardziej innowacyjnym niż dotychczas, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Tylko umiejętność dostosowania się do nich i wykorzystania ich zapewni firmie dalszy rozwój".

Han-woo Park dodał: ""Plan S" zakłada odważną transformację biznesową Kia Motors w przyszłości, wspieraną przez dwa filary - auta elektryczne i usługi z zakresu mobilności. Najważniejsi są dla nas klienci, dlatego stawiamy na innowacje oraz będziemy opracowywać produkty i usługi, które zaoferują im zupełnie nowe doświadczenia".

Jednocześnie firma zakłada wzrost wartości akcji i zdobycie jeszcze większego zaufanie rynku dzięki systematycznemu zwiększaniu konkurencyjności i poprzez wprowadzanie innowacji w prowadzonych przedsięwzięciach, a także poprzez zwiększenie rentowności przyszłych.

Zmiana modelu biznesowego

Kia chce być światowym liderem sprzedaży samochodów elektrycznych. W tym celu nie tylko wprowadzi do oferty samochód oferowany wyłącznie jako elektryczny, ale również uruchomi systemy innowacji, które obejmą całe przedsiębiorstwo. Wcześniej niż konkurenci Kia Motors zakłada przejście na produkcję samochodów elektrycznych i zamierza w tym celu wykorzystać doświadczenie i możliwości produkcyjne związane z produkcją aut z silnikiem spalinowym. Firma planuje opracować i produkować innowacyjne modele pojazdów elektrycznych. Pierwszy z nich zadebiutuje już w 2021 roku. Zaledwie 4 lata później Kia będzie miała w ofercie pełną gamę aż 11 modeli elektrycznych. Wśród nich znajdą się auta miejskie, SUV-y i vany. Początek ofensywy zaplanowano na rok 2022.

Samochód elektryczny, który zostanie wprowadzony na rynek w przyszłym roku będzie skonstruowany na nowej platformie, przystosowanej do wykorzystania jednego z najlepszych na świecie elektrycznych układów napędowych. Nadwozie typu crossover połączy zalety auta osobowego i SUV-a w niespotykanym dotychczas stylu, a nowatorski sposób obsługi zapewni nowy rodzaj interakcji kierowcy z samochodem. Zasięg auta wyniesie ponad 500 kilometrów, czas ładowania akumulatora będzie krótszy niż 20 minut.

W gamie samochodów elektrycznych Kia zamierza stosować dwa rodzaje układu ładowania (o napięciu 400 V i 800 V) - w zależności od przeznaczenia auta. W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb klientów w ofercie znajdą się zarówno modele o wysokich osiągach, jak i auta w rozsądnej cenie, bazujące na istniejących modelach. Wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych na świecie będzie zróżnicowany i zależny od lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, wysokości dotacji, rozwoju infrastruktury stacji ładowania i nie tylko.

W Korei, Ameryce Północnej, Europie i na innych rozwiniętych rynkach, które podlegają surowym standardom w zakresie oszczędności paliwa, Kia Motors będzie wspierać wzrost produkcji i sprzedaży samochodów elektrycznych. Do 2025 roku ich gama na tych rynkach będzie kompletna. Wówczas sprzedaż aut elektrycznych będzie tam stanowić około 20% całkowitej sprzedaży marki Kia.

Na rynkach wschodzących Kia skoncentruje się na zwiększeniu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Dla każdego rynku z osobna zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu sprzedaży modeli elektrycznych.

Jednocześnie Kia Motors poczyniła strategiczne inwestycje i rozpoczęła współpracę z różnymi partnerami. W maju ubiegłego roku Kia zainwestowała w chorwackiego producenta samochodów elektrycznych - Rimac Automobili. We wrześniu zainwestowała w firmę IONITY, która specjalizuje się w budowie infrastruktury szybkiego ładowania. Udział w IONITY toruje drogę do dynamicznego rozwoju infrastruktury stacji szybkiego ładowania w Europie.

Usługi z zakresu mobilności, rozpoczęcie działalności car-sharingu

W przyszłości Kia bardziej niż dotychczas zdywersyfikuje prowadzoną działalność i będzie oferować ekologiczne usługi z zakresu mobilności w oparciu o samochody elektryczne i autonomiczne w dużych miastach na świecie. Wejdzie również na rynek usług np. car-sharingu, na którym oczekuje się znacznego wzrostu popytu w związku z rozprzestrzenianiem się handlu elektronicznego i wspólnego korzystania z samochodów.

W miastach, które reagują na zmiany klimatu i wspierają popularyzację samochodów elektrycznych, Kia będzie współpracować z lokalnymi partnerami w celu utworzenia tzw. centrów mobilności (Mobility Hubs). Tam będą znajdować się stacje ładowania i serwisy.

Mobility Hubs będą wykorzystywane jako miejsca, w których użytkownicy samochodów z silnikiem spalinowym będą przesiadać się do aut elektrycznych z uwagi na to, że te pierwsze nie będą mogły wjechać do niektórych obszarów miast z powodu przepisów dotyczących ochrony środowiska. Korzystając z informacji o obłożeniu stacji ładowania czy zapotrzebowaniu na inne udogodnienia, które będą zapewniać centra mobilności, Kia będzie sprawdzać nowe modele biznesowe.

W perspektywie długoterminowej Kia Motors zamierza oferować autonomiczne - taksówkę i tzw. shuttle na żądanie w dużych miastach, które również będą obsługiwane przez Mobility Hubs.

Niedawno Kia zacieśniła współpracę z firmami zajmującymi się rozwiązaniami z zakresu mobilności zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2018 r. zainwestowała w firmę Grab, największą oferującą usługi w zakresie nie tylko transportu osób, ale również dostarczania żywności i rozwiązań płatniczych w Azji Południowo-Wschodniej. W marcu zeszłego roku Kia Motors kupiła udziały w indyjskiej firmie, która oferuje wspólne przejazdy, usługi taksówkarskie oraz dostawy żywności i inne usługi z zakresu mobilności.

Ponadto, w Madrycie Kia założyła spółkę joint venture w zakresie usług car-sharingu z Repsolem, głównym hiszpańskim przedsiębiorstwem energetycznym. Powołana w tym celu firma WiBLE, która rozpoczęła działalność we wrześniu 2018 r., obsługuje 500 hybrydowych Kia Niro typu plug-in. WiBLE pozostaje jednym z najbardziej udanych programów car-sharingu w Europie. Od czasu jego inauguracji zarejestrowało się w nim ponad 130 000 członków.

We wrześniu 2019 roku Kia - jako część Hyundai Motor Group - podpisała umowę joint venture z firmą Aptiv, wiodącym na świecie przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań z zakresu jazdy autonomicznej. To partnerstwo pomoże marce Kia rozwinąć niezależną technologię jazdy autonomicznej na poziomie 4 i 5, które stanowią podstawowe możliwości przyszłych rozwiązań z zakresu mobilności.

Do 2022 roku, wspólnie ze spółką joint venture, Kia zamierza opracować najnowocześniejszą platformę jazdy autonomicznej, aby już rok później przeprowadzić eksperymentalne jazdy na wybranych obszarach. Następnie, w drugiej połowie 2024 r., rozpocznie się produkcja i platforma zostanie udostępniona producentom samochodów oraz firmom, które świadczą usługi z zakresu mobilności.

Strategia finansowa i inwestycyjna

W Seulu Kia ujawniła także średnio- i długoterminową strategię finansową i inwestycyjną, w tym plan zwiększenia rentowności. W ciągu najbliższych 2-3 lat firma dołoży wszelkich starań, aby zwiększyć ją poprzez jeszcze większe uatrakcyjnienie oferty modeli. Udział SUV-ów które teraz stanowią 50% sprzedaży wszystkich modeli, do 2022 roku wzrośnie do 60% (z wyłączeniem rynku chińskiego). W Chinach średnio- i długoterminowy cel marki Kia zakłada wzmocnienie konkurencyjności poprzez zwiększenie produkcji i sprzedaży.

Produkcja w systemie CKD (Complete Knock Down) - dominująca na wschodzących rynkach Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Rosji oraz w Ameryce Środkowej i Południowej - do końca 2023 roku zostanie zwiększona z 80 000 do 300 000 egzemplarzy.

Zwiększenie sprzedaży na rynkach wschodzących jest głównym czynnikiem poprawy rentowności. Lepsza oferta modeli, zmniejszone koszty rozwoju, zoptymalizowane wyposażenie oraz inne ulepszenia zaowocują wzrostem sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym na rynkach wschodzących z 770 000 do 1,05 miliona sztuk do 2025 roku (z wyłączeniem Chin).