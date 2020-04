Kia notuje rekordową sprzedaż zelektryfikowanych modeli

W pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż nowych samochodów hybrydowych i elektrycznych Kia Motors w Europie była rekordowo wysoka. W tym okresie wzrósł również udział marki Kia w europejskim rynku i osiągnął najwyższy wynik w historii. Znacznie zwiększył się także udział Kia Motors w rynku nowych aut w Polsce.

Zdjęcie Kia e-Soul /INTERIA.PL

Według danych opublikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów sprzedaż nowych aut marki Kia w Europie w pierwszym kwartale 2020 roku nieznacznie spadła (do 113 026 egzemplarzy). Oznacza to spadek o 14,5% w porównaniu z wynikiem z pierwszego kwartału 2019 r., w którym Kia Motors Europe odnotowała najlepszą w historii sprzedaż w ciągu kwartału (132 174 sztuki). Spadek sprzedaży samochodów marki Kia w Europie jest jednak znacznie mniejszy niż całego rynku motoryzacyjnego, który w krajach UE, EFTA i Wielkiej Brytanii wyniósł aż 26,3%. Dzięki temu w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. udział marki Kia w rynku wzrósł do najwyższego w historii i wynosi 3,7% (z 3,2% w pierwszym kwartale 2019 r.).

Z 5,27% do 6,08% zwiększył się udział Kia Motors w rejestracjach nowych samochodów osobowych w Polsce. O ile cały rynek skurczył się o blisko 1/4, o tyle marka Kia straciła tylko nieco ponad 11%. To zdecydowanie najniższy spadek w gronie pierwszych 5 marek w tym zestawieniu.

Mimo trudnego początku roku, sprzedaż w Europie nowych zelektryfikowanych modeli marki Kia - hybrydowych, hybrydowych typu plug-in i elektrycznych - wzrosła o 20,8%, do 21.340 egzemplarzy. Zelektryfikowane modele stanowią już blisko jedną piątą sprzedaży nowych samochodów marki Kia w Europie (18,9% w pierwszym kwartale 2020 r.). W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku ich udział w sprzedaży wynosił 13,4%.

Emilio Herrera, Dyrektor Operacyjny Kia Motors Europe, powiedział: "Pierwsze trzy miesiące 2020 r. - ze względu na pandemię koronawirusa i podjęte środki ochrony zdrowia w wielu europejskich krajach - stanowiły wyzwanie dla całej branży. W tym trudnym czasie zaobserwowaliśmy rosnący popyt na samochody hybrydowe i elektryczne marki Kia. Każdy model sprzedawany w Europie, który ma zelektryfikowaną odmianę odnotował wzrost sprzedaży w tym kwartale. Pojawienie się nowych hybrydowych modeli typu plug-in, większa dostępność aut elektrycznych i poszerzona rodzina modeli Ceed również przełożyły się na wzrost sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku".

W pierwszym kwartale 2020 r. auta elektryczne marki Kia - e-Niro i e-Soul - stanowiły aż 32% sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych, czyli o 10% więcej niż w 2019 r. Modele hybrydowe typu plug-in, w tym nowe XCeed i Ceed kombi, również zyskały na popularności i teraz stanowią 30% sprzedaży zelektryfikowanych modeli marki Kia.

Ceed - rodzina modeli marki Kia, która cieszy się największym popytem - także odnotowała wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku. Sprzedaż modeli Ceed, Ceed kombi, ProCeed i XCeed wzrosła w pierwszym kwartale o 18,8%, do 29 664 egzemplarzy. W Europie wszystkie modele z rodziny Ceed cieszą się dużą popularnością, znaczący wzrost sprzedaży wynika z pojawienia się nowego członka rodziny - modelu XCeed, który debiutował w drugiej połowie 2019 r. - oraz nowych wersji z napędem hybrydowym typu plug-in, które w sprzedaży pojawiły się na początku 2020 roku.

Listę pięciu najlepiej sprzedających się modeli marki Kia w Europie, po rodzinie modeli Ceed, uzupełniają Sportage (23 011 egzemplarzy), Niro (16 010 sztuk), Stonic (15 115 samochodów) i Picanto (13 639 aut).