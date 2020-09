Kia chce zostać liderem wśród producentów elektryków

Kia Motors Corporation przedstawiła dzisiaj plan rozwoju strategii biznesowej, który dotyczy samochodów elektrycznych i zaprezentowała szkice kilku przyszłych pojazdów elektrycznych z akumulatorem. O szczegółach poinformował Prezes i Dyrektor Generalny marki Kia – Ho Sung Song – podczas konferencji w fabryce w Hwasung w Korei.

"Od czasu pojawienia się pierwszego masowo produkowanego auta typu BEV marki Kia w 2011 roku - Kia Ray EV - sprzedaliśmy na świecie ponad 100.000 samochodów elektrycznych" - powiedział Dyrektor Generalny marki Kia, Ho Sung Song. "Do dzisiaj nasza oferta aut typu BEV powiększyła się na świecie o szereg nowych modeli. Ogłosiliśmy również plan zwiększenia gamy pojazdów elektrycznych w nadchodzących latach. Dążymy do tego, aby do 2029 roku pojazdy typu BEV stanowiły 25 procent sprzedaży marki Kia na świecie".

Zgodnie ze strategią rozwoju marki zawartą w "Planie S", ogłoszonym na początku 2020 roku, Kia planuje poszerzenie gamy samochodów elektrycznych do 11 modeli w ciągu najbliższych 5 lat. W tym czasie producent chce osiągnąć sprzedaż aut elektrycznych na poziomie 20 procent całkowitej sprzedaży na takich rynkach, jak Korea, Ameryka Północna i Europa. Siedem pojazdów typu BEV, przedstawionych dzisiaj na szkicach, zadebiutuje do 2027 roku.

Pierwszy z nich, o roboczym symbolu CV, pojawi się na rynku już w 2021 roku i będzie oferowany w wielu regionach na świecie. Także w Polsce. Nowy model ma zapewniać zarówno świetne osiągi, jak i krótki czas ładowania akumulatora.

W styczniu tego roku Kia Motors zaprezentowała "Plan S", czyli średnio- i długoterminową strategię rozwoju, która dotyczy przejścia w przyszłości na produkcję samochodów elektrycznych i skoncentrowana się rozwiązaniach z dziedziny elektromobilności. Wprowadzając liczne innowacje w takich obszarach, jak produkcja, sprzedaż i usługi oraz prezentując nowe modele samochodów elektrycznych marka Kia chce osiągnąć pozycję światowego lidera rynku pojazdów elektrycznych.

Realizacja "Planu S" wymaga transformacji Kia Motors, która obejmuje całe przedsiębiorstwo. Model o roboczym oznaczeniu CV, który zostanie wprowadzony na rynek w 2021 roku będzie odzwierciedlał podejście marki zarówno do innowacji, jak i do zmian. Auto zostanie zaprojektowane zgodnie z nową stylistyką, która podkreśla przejście Kia Motors do strategii biznesowej opartej na pojazdach elektrycznych. Nowy design samochodów opisują takie hasła, jak postęp i różnorodność, a nowe modele będą wyróżniać się dużą liczbą kontrastujących ze sobą elementów.

Już na etapie planowania produktów Kia wprowadza innowacje w zakresie rozwoju i produkcji samochodów, które odpowiadają różnorodnym potrzebom klientów. Na zapotrzebowanie rynku Kia planuje odpowiedzieć zróżnicowaną gamą produktów, z modelami dostosowanymi zarówno do centrów miast, jak i do dalekich podróży oraz do jazdy sportowej. Dzięki nowej platformie modułowej zaprojektowanej z myślą o samochodach elektrycznych (E-GMP), Kia zaoferuje modele o najlepszej przestronności wnętrza w swoich klasach.

Kia Motors zamierza również unowocześnić sposób sprzedaży samochodów elektrycznych. Pod uwagę brane są car sharing oraz zróżnicowane opcje zakupu aut, a także leasing i wynajem akumulatorów do samochodów elektrycznych. Kia opracowuje również sposób ponownego wykorzystania zużytych akumulatorów.

Ponadto, Kia Motors rozszerzy infrastrukturę posprzedażową związaną z obsługą samochodów elektrycznych. Oznacza to, że do 2030 roku w - na przykład - Korei liczba stanowisk pracy zwiększy się o 1200 miejsc. Na innych rynkach na świecie Kia przewiduje zwiększenie liczby stanowisk pracy w związku z obsługą pojazdów elektrycznych do 600 miejsc do końca tego roku i o ponad 2000 do 2023 roku. Kia opracowuje również programy szkolenia specjalistów, którzy będą zajmować się serwisowaniem samochodów elektrycznych.

Ponieważ rozbudowę infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych Kia traktuje jako warunek wstępny do ich popularyzacji, na całym świecie jest kontynuowana współpraca z firmami, która służy poprawie dostępności sieci ładowania.

W Korei Kia bezpośrednio będzie angażować się w rozbudowę infrastruktury ładowania. Do 2030 roku marka dostarczy dealerom około 1500 ładowarek do samochodów elektrycznych. Ponadto, do 2021 roku, Hyundai Motor Group zainstaluje 120 szybkich ładowarek w centrach miast i wzdłuż dwunastu autostrad, które łączą osiem prowincji w kraju.

We współpracy z dealerami w Europie Kia jest zaangażowana w zainstalowanie ponad 2400 ładowarek, w Ameryce Północnej - 500. Wraz z rosnącym rynkiem samochodów elektrycznych Kia w dalszym ciągu zamierza rozbudowywać własną infrastrukturę ładowania.

Ponadto, od września ubiegłego roku - począwszy od inwestycji w IONITY, europejską firmę specjalizującą się w rozbudowie sieci szybkiego ładowania samochodów elektrycznych - Kia uczestniczy w strategicznych sojuszach, których zadaniem jest rozbudowa infrastruktury ładowania. Kia poszukuje również partnerów w tym zakresie w USA i w Chinach. Jednocześnie Kia Motors zacieśnia współpracę z firmami, które opracowują nowe technologie ładowania akumulatorów.

Poprzez współpracę z rządami i angażowanie się w partnerstwa handlowe Kia dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera rynku samochodów elektrycznych. Po uruchomieniu w lipcu tego roku nowego start-upu - Purple M, który specjalizuje się w świadczeniu niestandardowych usług z dziedziny elektromobilności - Kia planuje również zacieśnić współpracę z różnymi organizacjami rządowymi. Chodzi zwłaszcza o rozszerzenie współpracy z tymi organizacjami, które zajmują się przekształceniem transportu publicznego na transport oparty na energii elektrycznej oraz działają na rzecz rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.