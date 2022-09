Jeep prądu się nie boi. Marka planuje kilka elektrycznych modeli

Spis treści: 01 Elektryczny Wagoneer

02 Jeep Recon - elektryczny wnuk Wranglera

03 Jeep Avenger - adresowany do Europejczyka

Jeep ma bardzo konkretne plany dotyczące rozwoju napędu elektrycznego. W 2030 roku wszystkie Jeepy oferowane w Europie w 2030 roku mają być elektryczne, zachowując przy tym swój charakter i tożsamość marki.

Elektryczny Wagoneer

Jednym z modeli, które mają pojawić się w wersji elektrycznej będzie oferowany w USA Jeep Wagoneer. Samochód ten, to - według amerykańskiej nomenklatury - mid-size SUV w wersji Wagoneer oraz full-size SUV w wersji Grand Wagoneer.

Oba warianty pojazdu mają doczekać się najpierw wersji hybrydowej, a następnie elektrycznej. Ta ostatnia ma zapewniać przyspieszenie do 100 km/h poniżej 4 sekund, dostarczać ok. 600 KM mocy oraz zapewniać zasięg ponad 600 km.

Elektryczny Wagoneer ma być dostępny także w Europie, a start sprzedaży zaplanowano na 2024 rok.

Jeep Recon - elektryczny wnuk Wranglera

Samochody elektryczne na bazie Wranglera były już pokazywane, ale teraz Jeep ujawnił koncepcję zupełnie odrębnego pojazdu. Jeep Recon ma wiele wspólnego z Wranglerem - charakterystyczna jest linia, a możliwość zdjęcia drzwi i dachu to rozwiązania znane ze spalinowego dziadka.

Inżynierowie Jeepa podkreślają, że Recon to 100 proc. Jeepa w Jeepie, a przy tym zapewnia on niepowtarzalne doznania, czyli możliwość przemierzania bezdroży w kompletnej ciszy. Model ten także zostanie zaprezentowany w 2024 roku i ma być dostępny również w Europie. Recon będzie seryjnie wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych, terenowe opony i osłony podwozia.

Jeep Avenger - adresowany do Europejczyka

O ile poprzednie dwa auta największą karierę mogą zrobić za oceanem, to Jeep Avenger przygotowany jest tak, aby trafił w gusta kierowców ze Starego Kontynentu. Ten SUV segmentu B pozycjonowany jest poniżej spalinowego Renegade'a, a powstawać będzie w fabryce w Tychach.

Samochód ma oferować zasięg ok. 400 km i bardzo dobre właściwości terenowe. Więcej szczegółów poznamy 17 października podczas salonu w Paryżu, gdzie Avenger będzie miał swoją premierę. Do europejskich salonów elektryczny Jeep trafi już na początku przyszłego roku.

Warto podkreślić, że inżynierowie Jeepa obiecują, że mimo zastosowania napędu elektrycznego ich samochody nie stracą swoich zdolności terenowych, a każdy elektryczny Jeep będzie występował także w wersji Trailhawk.

***

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.