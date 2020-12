Jaguar Land Rover w nowej spółce joint venture

Jaguar Land Rover ogłosił utworzenie spółki joint venture z globalnym dystrybutorem i sprzedawcą samochodów, firmą Inchcape plc oraz założenie Inchcape JLR Poland, nowego importera na rynku motoryzacyjnym. Nowa struktura prowadzi do rozszerzenia zakresu działalności Jaguar Land Rover w Polsce oraz zaoferowania produktów JLR szerszej bazie klientów na szóstym co do wielkości rynku motoryzacyjnym Europy. Nowo powstała spółka joint venture obejmie swoją działalnością również Finlandię oraz kraje bałtyckie, na terenie których Inchcape już jest obecny jako importer Jaguar Land Rover.

Inchcape JLR Poland będzie nieprzerwanie korzystała z rozległej znajomości rynku firmy Inchcape oraz jej szerokiego doświadczenia w sprzedaży detalicznej samochodów na całym świecie w celu wzmocnienia obecności Jaguar Land Poland na polskim rynku motoryzacyjnym, lepszego zrozumienia potrzeb klientów oraz stworzenia rozwiązań dostosowanych do wymagań polskiego rynku.

Inchcape JLR Poland będzie miała siedzibę w Warszawie, a na jej czele stanie Jacek Górski. Posiada on bogate doświadczenie w branży motoryzacyjnej, które zdobył dzięki współpracy z wieloma markami odpowiedzialnymi za sprzedaż, marketing, usługi serwisowe oraz obsługę klienta na poziomie regionalnym w Europie, a także współpracując z wiodącymi przedsiębiorstwami podczas pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Rosji i Finlandii.

Nowo powstała spółka joint venture przyłącza Polskę do formuły wieloletniej współpracy, którą JLR i Inchcape budują od ponad 50 lat, obejmującą takie kraje jak Wielka Brytania, Hongkong, Finlandia, kraje bałtyckie czy Rosja.

