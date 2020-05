Historia Porsche 911 Targa

Blisko 55 lat temu, podczas międzynarodowych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, Porsche zaprezentowało 911 Targa. Targa nie była ani kabrioletem, ani coupé, nie miała też nadwozia z hardtopem. Była czymś zupełnie nowym: pierwszym bezpiecznym kabrioletem na świecie, ze stałym pałąkiem przeciwkapotażowym. Zdejmowany, składany dach oraz plastikowa, składana tylna szyba sprawiały, że podróżowanie pod gołym niebem cieszyło tu na różne sposoby, jak nigdy wcześniej w kabrioletach: nadwozie można było całkowicie otworzyć, pozbawić środkowej części dachu albo złożyć tylne okno. Koncepcja 911 Targa okazała się sygnałem startowym dla zupełnie innego rodzaju wrażeń z jazdy Porsche – i znalazła swoje zastosowanie w „programie” wszystkich przyszłych generacji 911, a także w innych modelach, takich jak 914 lub Carrera GT.

Zdjęcie Porsche 911 Targa /

Nazwa na cześć Targa Florio

Nowa koncepcja Porsche stanowiła odpowiedź na zaostrzone wymagania co do bezpieczeństwa samochodów z otwartym dachem na rynku północnoamerykańskim - i wychodziła naprzeciw głosom wzywającym do całkowitego zakazu sprzedaży kabrioletów w Stanach Zjednoczonych. Przy wyborze nazwy modelu pod uwagę brano tory wyścigowe, na których Porsche odnosiło szczególne sukcesy. Szybko pojawiła się propozycja Targa Florio - nazwy wyścigu drogowego na Sycylii, w którym Porsche od połowy lat 50. świętowało wielkie triumfy. Przez chwilę trwała dyskusja nad "911 Flori", aż Harald Wagner, ówczesny szef działu sprzedaży krajowej, zadał pytanie, które podsunęło ostateczne rozwiązanie: "Dlaczego nie nazwiemy go po prostu »Targa«?".



Ten włoski termin oznacza także "tablicę rejestracyjną", ale legenda głosi, że wyszło to na jaw dopiero, gdy przygotowywano firmowe broszury. W sierpniu 1965 r. Porsche złożyło wniosek o patent na koncepcję Targa, a jesienią 1966 r. Targa dołączyła do Coupe w wersjach 911, 911 S i 912 - odnosząc przy tym sukces. Późnym latem 1967 r. 911 Targa można już było na życzenie zamówić z montowaną na stałe ogrzewaną tylną szybą wykonaną z bezpiecznego szkła zamiast składanego okna z tworzywa sztucznego. Zaledwie rok później rozwiązanie to trafiło do wyposażenia standardowego i w mniej więcej niezmienionej formie pozostało cechą 911 Targa do 1993 r.



Szereg opcji Targa dla modeli serii G

Targa pozostała stałym elementem oferty także w przypadku drugiej generacji 911, czyli serii G, wytwarzanej od końca lata 1973 r. Po raz pierwszy nadwozie modelu zostało zauważalnie zmodyfikowane - zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych wyposażono je w nowe, masywniejsze zderzaki z czarnymi "harmonijkami" (mieszkami) po bokach. Były one w stanie pochłaniać uderzenia przy prędkości do 8 km/h bez uszkodzeń nadwozia. W technicznym projekcie dachu Targa nie wprowadzono żadnych zmian. Zmienił się jednak jego design - pałąk bezpieczeństwa Targa, wcześniej z wytrzymałej stali nierdzewnej ze szczotkowanym wykończeniem, był dostępny również w kolorze czarnym. Nawet gdy w styczniu 1983 r. zadebiutowało 911 SC Cabriolet, kolejne Porsche oferujące możliwość całkowitego złożenia dachu, Targa pozostała stałym elementem oferty - także po zakończeniu produkcji serii G w 1989 r.



Typ 964 - 85% nowych części, ale Targa pozostaje klasykiem

Jesienią 1988 r. Porsche wprowadziło pierwsze czteronapędowe 911 - Carrera 4 typ 964, czyli trzecią generację samochodu z Zuffenhausen. Producent zachował klasyczny kształt nadwozia 911, ale około 85% kryjących się pod nim części stanowiły nowe elementy. Rok później ofertę poszerzono o wariant z klasycznym napędem na tył - 911 Carrera 2, a klienci mogli zamówić już wszystkie trzy rodzaje nadwozia: Coupe, Cabriolet i Targa. Odmiany 911 Carrera 2 Targa oraz 911 Carrera 4 Targa, wytwarzane do 1993 r., nadal miały klasyczny pałąk Targa i zdejmowaną środkową część dachu. Łącznie w ramach pierwszych trzech generacji 911 zbudowano 87 663 egzemplarze wariantu Targa.

Zdjęcie Porsche 911 /

Odejście od pałąka Targa - szklany dach w 911 Targa typ 993

Jesienią 1993 r. zadebiutowała czwarta generacja 911 (typ 993), z nadwoziem o nowej konstrukcji, a w listopadzie 1995 r. wprowadzono nową koncepcję wariantu Targa. Po pierwsze, przednie błotniki 911 były szersze i znacznie bardziej płaskie. Poszerzone zostały także tylne błotniki, które biegły teraz prostszą linią ku tyłowi. Generacja 993 wyróżniała się też rozlicznymi udoskonaleniami w zakresie napędu i podwozia. Koncepcja odmiany Targa podążyła w zupełnie innym niż wcześniej kierunku - zamiast pałąka Targa zastosowano dach wykonany z przyciemnionego, termoizolacyjnego szkła. Biegł on od ramy przedniej szyby aż do tyłu i był obudowany podłużną bezpieczną konstrukcją. Podzielony na ruchome segmenty elektryczne otwierał się płynnie po naciśnięciu przycisku i chował za tylną szybą. Główne zalety nowego rozwiązania to niższy poziom hałasu oraz znakomite doświetlenie kabiny, gdy dach był zamknięty. Kolejną charakterystyczną cechą były zwężające się tylne szyby. Koncepcja 911 Targa z serii 993 po raz pierwszy łączyła przyjemność z jazdy z otwartym dachem z 911 bez zasadniczych zmian w klasycznym profilu coupe.

Zdjęcie Porsche 911 Targa /

911 Targa typ 996 - Targa z nową tylną pokrywą

W 1997 r. Porsche zaprezentowało piątą generację 911 - w postaci 911 Carrera typ 996. Samochód został całkowicie przebudowany i po raz pierwszy korzystał z 6-cylidrowych bokserów chłodzonych cieczą. Targa była dostępna od grudnia 2001 r., równolegle do wersji Coupé i Cabriolet. Podobnie jak poprzedniczka otrzymała elektrycznie sterowany szklany dach o powierzchni ponad 1,5 metra kwadratowego. Nigdy wcześniej w Porsche 911 nie stosowano tak dużego przeszklenia. Nowa Targa była również pierwszym 911 z otwieranym tylnym oknem. Ułatwiało to dostęp do tylnego schowka o pojemności nawet 230 litrów - w celu załadowania walizek, toreb lub innego bagażu.

Zdjęcie Porsche 911 Targa /

911 Targa 4/4S typ 997 - lżejsze szkło i po raz pierwszy dwa warianty

We wrześniu 2006 r. wprowadzono 911 Targa należące do szóstej generacji 911 (typ 997). Zasadniczo projekt dachu nie odbiegał od poprzednika, wyróżniał się jednak dodatkową praktyczną tylną pokrywą. Zastosowanie specjalnego szkła pozwoliło jednak zmniejszyć jego wagę o 1,9 kg, a uwagę w szczególności przyciągały dwie aluminiowe, polerowane listwy wzdłuż krawędzi dachu. Ponadto 911 Targa typ 997 było dostępne tylko w dwóch wariantach z napędem na wszystkie koła: 911 Targa 4 i 911 Targa 4S.



911 Targa typ 991 - powrót pałąka

We wrześniu 2011 r. Porsche wprowadziło siódmą, w pełni przeprojektowaną generację 911 (typ 991). W styczniu 2014 r. do wariantów nadwoziowych coupe i kabriolet dołączyło nowe 911 Targa - tym razem z zupełnie nowym dachem Targa. Klasyczna idea po raz pierwszy z powodzeniem łączyła się tu z najnowocześniejszą, wygodną koncepcją dachu. Podobnie jak pierwsza Targa, zamiast słupków B nowy model otrzymał charakterystyczny szeroki pałąk, składaną sekcję dachową nad przednimi siedzeniami i ruchomą tylną szybę bez słupków C. Jednak w przeciwieństwie do klasycznych generacji do otwarcia lub zamknięcia dachu w nowym 911 Targa wystarczyło naciśnięcie jednego przycisku. W pełni automatyczny system dachowy w spektakularny sposób ukrywał element dachu za tylnymi siedzeniami.

Zdjęcie Porsche 911 Targa /

Światowa premiera na kanale telewizji internetowej - "9:11 Magazine"

Porsche po raz pierwszy zaprezentowało nowe 911 Targa publiczności z całego świata na łamach własnego formatu internetowej telewizji. Szef serii modelowych 911 i 718 dr Frank-Steffen Walliser oraz ambasadorowie marki Porsche - Marija Szarapowa i Jörg Bergmeister - opowiadają o innowacjach zastosowanych w nowym samochodzie sportowym. Opublikowany niedawno drugi odcinek programu przypomina historię Porsche, której wybrane wydarzenia stały się źródłem inspiracji dla premiery drugiego z nowych modeli. To ekskluzywna, limitowana edycja, która połączy nowoczesną technikę z elementami stylistycznymi z przeszłości. W odpowiedzi na globalny, związany z koronawirusem zakaz organizowania wydarzeń producent samochodów sportowych po raz pierwszy prezentuje nowe modele dziennikarzom i fanom w wirtualnym formacie.