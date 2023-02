Ford wstrzymuje produkcję i dostawy F-150 Lightning. Chodzi o akumulator

Spis treści: 01 Ford wstrzymuje produkcję F-150 Lightning

Ford wstrzymuje produkcję F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning to elektryczny pick-up, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Może jednak się okazać, że już niedługo potencjalni kupujący będą musieli trochę poczekać na swój egzemplarz. Ford wstrzymał produkcję i dostawy modelu do dealerów.

Ford przekonuje, że przerwa nie wynika z powodu pojawienia się poważnego problemu, a jest jedynie środkiem ostrożności. Producent przekazał w oświadczeniu, że w czasie prowadzonych kontroli jakości przed dostawą wykazano "potencjalny problem z akumulatorem". Ford zadeklarował, że nie ma informacji na temat tego typu przypadków w egzemplarzach, które zostały już zakupione.

Ford nie produkuje F-150 Lightning, ale wciąż można go kupić

Trudno określić, jak długo potrwa przerwa w produkcji i dostawach. Obecnie marka szuka przyczyny problemu i do końca prowadzonych czynności zarówno produkcja, jak i dostawy mają pozostać wstrzymane. Nie oznacza to jednak, że samochodu nie można kupić. Chętni na nabycie nowego F-150 Lightning wciąż mogą to zrobić. Producent nie zaprzestał sprzedaży modelu, a to oznacza, że wciąż można kupić egzemplarze, które znajdują się już u dealerów i złożyć zamówienie na przyszłą produkcję.

Ford F-150 Lightning - elektryczna wersja legendy

Ford F-150 Lightning to elektryczna wersja modelu, który od lat jest prawdziwym bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Odmiana na prąd waży trzy tony i ma prawie sześć metrów długości. W wersji z rozszerzonym zasięgiem jego moc maksymalna wynosi 580 KM, a w standardowej - 452 KM. Niezależnie od tego, jaką odmianę wybierze klient, może liczyć na 1 050 Nm momentu obrotowego. Niestety, Ford nie oferuje tego modelu w Europie, ale my mieliśmy już okazję nim jeździć.

