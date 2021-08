Ford Mustang Mach-E w lotniczym wydaniu. To hołd dla kobiet pilotów z II wojny światowej

Pierwsza jazda Ford Mustang Mach-E, czyli jak wywołać burzę

Chodzi o jedyny w swoim rodzaju egzemplarz Mustanga Mach-E inspirowany pilotkami-ochotniczkami i samolotami, które pilotowały w czasie II wojny światowej. Auto zostało wystawione na aukcji podczas pokazu lotniczego AirVenture 2021 Experimental Aircraft Association (EAA) w Oshkosh w stanie Wisconsin.



Dochód z aukcji wesprze inicjatywę EAA, mającą na celu zapewnienie młodym kobietom i młodzieży lepszego dostępu do kariery w przemyśle lotniczym. Ford wspiera AirVenture od ponad dwóch dekad i dotąd podarował 12 niestandardowych, wyczynowych pojazdów o tematyce lotniczej, uzyskując w sumie ponad 4 miliony dolarów wpływów na aukcjach. To zatem nie pierwsza taka inicjatywa firmy, ale pierwszy raz, kiedy Ford podarował pojazd całkowicie elektryczny.



Skonstruowany przez Forda, specjalny Mustang Mach-E, ma niestandardowy schemat malowania z wojskowymi odznakami, inspirowanymi samolotami wojennymi, pilotowanymi przez ochotników i ochotniczki. W czasie II Wojny Światowej kobiety pilotki służby powietrznej latały prawie każdym typem samolotu wojskowego, który wyjeżdżał z hal fabrycznych w całej Ameryce. Odznaki obejmują Gwiazdę Sił Powietrznych Armii USA po obu stronach pojazdu, logo skrzydeł na masce i błotniku oraz numer 38 na przednim zderzaku, tylnym zderzaku i wewnątrz kabiny, aby uhonorować 38 ochotniczek, które zginęły w służbie ojczyźnie.



Ford Mustang Mach-E dla upamiętnienia kobiet z Women Airforce Service Pilots

Women Airforce Service Pilots to grupa amerykańskich pilotek-ochotniczek, których zadaniem było transportowanie samolotów wojennych do baz armii USA na całym świecie w celu wykorzystania ich w walce. Te kobiety przeleciały ponad 60 milionów mil podczas II Wojny Światowej. Pomimo ich poświęcenia, nie zostały potraktowane jako aktywny personel wojskowy aż do 1977 roku, kiedy otrzymały status wojskowy z mocą wsteczną.



To nie pierwszy raz, kiedy Ford podarował specjalnie zaprojektowanego Mustanga w celu wsparcia programów edukacyjnych EAA. Wcześniejsze niestandardowe konstrukcje obejmują Mustanga GT z 2019 roku " Old Crow ", Mustanga z dywizjonu Eagle z 2018 roku, Mustanga "Ole Yeller" z 2016 roku i Mustanga Apollo Edition z 2015 roku.