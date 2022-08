Ferrari bez hamulców. Ponad 23 tys. aut wróci do serwisu

Marka z Maranello ogłosiła akcję naprawczą dla kilkunastu swoich modeli z różnych roczników. Problemem jest zbiornik płynu hamulcowego.

Niebezpieczny korek w Ferrari

Istotą problemu, który zmusił markę Ferrari do ogłoszenia tak szeroko zakrojonej akcji naprawczej, jest nieprawidłowa konstrukcja korka od zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego. Może on powodować zapowietrzenie układu hamulcowego, doprowadzając do wycieku płynu, co w oczywisty sposób uniemożliwi prawidłową pracę układu hamulcowego.

Ponad 23 tys. aut wróci na serwis

Dokładnie 23 555 pojazdów objęto akcją naprawczą związaną z niebezpieczeństwem utraty hamulców. Są to auta z roczników od 2005 do najnowszych modeli Ferrari. Dokładna lista prezentuje się następująco:

F430 2005-2009

612 Scaglietti 2005-2011

California 2009-2017

California T 2015-2017

612 2010-2011

FF 2012-2016

F12 Berlinetta 2013-2017

LaFerrari 2013-2015

LaFerrari Aperta 2017

F60 America 2016

F12 TDF 2017

GTC4 Lusso 2017-2020

GTC4 T 2018-2020

Portofino 2018-2022

812 2018-2022

488 Pista 2019-2020

F8 Spider 2020-2022

F8 Tributo 2020-2022

Roma 2021-2022

Informacja o potrzebie stawienia się w serwisie zostanie wysłana do właścicieli powyższych modeli 24 września tego roku. Bezpłatna naprawa będzie polegała na wymianie wadliwego korka i usunięciu komunikatu o niskim poziomie płynu hamulcowego.

***