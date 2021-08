Faurecia Grójec przygotowuje prototypy foteli dla BMW

Fotele projektowane są przez inżynierów koncernu, a ich produkcja odbywa się w firmach zewnętrznych, takich jak Faurecia. Za szereg testów prototypowych siedzeń odpowiadają pracownicy działu rozwoju firm zewnętrznych. W zakładzie Faurecia Grójec, znanym do tej pory głównie z produkcji kluczowych komponentów do wnętrz nowych samochodów oraz silnego ośrodka badań i rozwoju, w którym projektowane są elementy kokpitów, powstał w zeszłym roku dział zajmujący się konstruowaniem prototypów gotowych siedzeń. Prototypownia w Grójcu to pierwsza tego typu komórka operująca w Polsce w ramach grupy Faurecia.

Nowoczesne fotele samochodowe muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i oczywiście designu. Nie inaczej jest z prototypami dla BMW FAAR. Prototypowe fotele dla bawarskiego koncernu posiadają rozbudowaną funkcję masażu wraz z poduszkami pneumatycznymi w siedziskach i oparciach z możliwością podgrzewania. Niektóre fotele można rozłożyć do pozycji prawie leżącej. Przednie siedziska posiadają składane oparcie, tzn. ich górną część można osobno pochylać, co zwiększa wygodę siedzenia. Zawierają również aktywną kinematykę fotela, przynoszącą ulgę przeciążonym partiom ciała w trakcie długiej podróży.

Projekt dla BMW FAAR to szereg testów foteli i oparć dotyczących bezpieczeństwa, sprawdzających np. działanie poduszek powietrznych w szerokim zakresie temperatur, próby zderzeniowe oraz parametry jakościowe. Prototypy mają możliwość wielozakresowej regulacji wzdłużnej, dzięki czemu można wprowadzać więcej korekt ustawienia fotela i regulować jego wysokość, podparcie ud, wysokość oparć i wyprofilowanie na wysokości barków. Prototypy posiadają również dwuosiową regulację zagłówka. Jednocześnie design całości zadowoli najbardziej wymagających odbiorców.

