Dzięki Polakom powstają najpotężniejsze ciężarówki świata

Chociaż Polska nie jest znaczącym punktem na motoryzacyjnej mapie świata, wpływ polskich inżynierów w rozwój wielu samochodowych potęg jest trudny do przecenienia. Przykład? Bez urządzeń z Polski poważne problemy miałby np. producent największych samochodów ciężarowych na świecie – BiełAZ.

Białoruska fabryka, której korzenie sięgają 1948 roku, od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku słynie z budowania największych "wozideł" na świecie. Chodzi o gigantyczne wywrotki wykorzystywane w kopalniach odkrywkowych. Do tej pory fabryka wyprodukowała ponad 146 tysięcy tego typu maszyn, które pracują w 72 krajach świata. Największa z nich, model BiełAZ 75710, ma nośność 450 ton!



Ekstremalne obciążenia największych samochodów na świecie wymagają użycia ekstremalnej technologii do hartowania elementów. Żaden mechanik samochodowy ani zakład naprawy samochodów nie poradzi sobie z ich serwisowaniem czy wymianą części. Jedynym rozwiązaniem jest tworzenie pojazdów, które funkcjonują bez awarii przez wiele lat, a do tego potrzebna jest równie solidna technologia współtowarzysząca.



Jednym z jej dostawców jest firma Seco/Warwick ze Świebodzina specjalizująca się w produkcji pieców do hartowania stali. Przeszło 4 tys. świebodzińskich pieców działa obecnie w ponad 70 krajach. Aż 60 proc. pracowników firmy stanowią właśnie inżynierowie. Spółka tworzy rozwiązania dla niezwykłych projektów i bardzo wymagających przemysłów. Jej piece obrabiają zarówno elementy silników odrzutowych, implantów medycznych, turbin wiatrowych, elementów elektrowni atomowych, jak i ekstremalnych projektów branży samochodowej.



Świebodzińska spółka współpracuje z fabryką na Białorusi już od 2012 roku. Tym razem BiełAZ zamówił w Polsce potężny piec do hartowania łożysk swoich pojazdów. Wyzwaniem dla inżynierów jest osiąganie nadzwyczajnej dokładności. Zaprojektowany przez polskich inżynierów specjalistyczny piec rolkowy Seco/Warwick wykorzystywany będzie do obróbki cieplnej łożysk tworzonych dla olbrzymich wywrotek przewożących wielotonowe ładunki w kopalniach odkrywkowych. Wśród tego typu pojazdów wyróżnia się BiełAZ 75710 o ładowności do 450 ton, który jest obecnie najpotężniejszym samochodem ciężarowym na świecie.



Świebodzińska firma jest częścią Grupy SECO/WARWICK, na którą składa się 9 spółek działających na 3 kontynentach. Grupa dostarcza ultranowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej dla czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej i energetycznej (włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną).