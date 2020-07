Duża akcja nawrotowa Volvo. Problemem... pasy

​Volvo ogłosiło akcję nawrotową, która obejmie niemal 2,2 mln samochodów na całym świecie. Problem dotyczy pasów bezpieczeństwa.

Zdjęcie Volvo ogłosiło akcję nawrotową /

Wadliwy element to stalowa linka, za pomocą której przymocowane do nadwozia są przednie pasy. Jak informuje producent, "w pewnych warunkach może nastąpić zmęczenie materiału", co skutkuje "zmniejszoną wytrzymałością pasów".

Reklama

Volvo, które jako pierwszy na świecie producent samochodów, wprowadziło pasy bezpieczeństwa w 1959 roku, zapewnia, że nie otrzymało zgłoszeń o rannych, czy zabitych na skutek źle działającego pasa.



Bezpłatna akcja nawrotowa obejmie dokładnie 2 183 701 samochodów na całym świecie. Chodzi o modele S60, V60, XC60, V70, XC70 i S80 wyprodukowane w latach 2006-2019.