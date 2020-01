Dobra sprzedaż Mitsubishi w Polsce

W zeszłym roku w Polsce zarejestrowano niemal o 16 procent więcej nowych samochodów Mitsubishi niż w roku 2018. Do drugi kolejny rok wzrostu sprzedaży.

Zdjęcie Bestsellerem okazuje się ASX, który na rynek trafił w... 2010 roku. / Testy Mitsubishi ASX 2.0 – nowy wygląd, ale czy także nowa jakość?

Polacy zarejestrowali w ubiegłym roku 6471 samochodów Mitsubishi - o 15,5% więcej niż w 2018 roku. Najpopularniejszym modelem był kompaktowy ASX, którego jesienią 2019 roku poddano głębokiej modernizacji - samochód trafił do 2792 nabywców, notując blisko 29% wzrost sprzedaży.



Drugim najpopularniejszym modelem Mitsubishi pozostał Outlander, na zakup którego zdecydowało się 1695 nabywców, co oznacza blisko 12% lepszy rezultat, niż w poprzednim roku.



Kolejne miejsce w rankingu sprzedaży należy Eclipse Cross - przekonał on do siebie 1137 klientów. Wprowadzony do sprzedaży wiosną 2018 roku miejski Space Star zdobył 572 klientów, a nowy model pickupa Mitsubishi L200, który trafił do salonów jesienią ubiegłego roku skłonił do zakupu 230 klientów, notując rezultat o 10% lepszy niż w przed rokiem.



Co w tym roku?

Na rozpoczęty właśnie rok Mitsubishi przygotowało kilka nowości. Wiadomo, że pojawi się Outlander PHEV po modernizacji, ponadto japońska firma zapowiada trzy premiery oraz kilka nowych, specjalnych wersji obecnych modeli.