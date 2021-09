Daimler i Stellantis będą razem produkować baterie

ACC ma również wybudować fabryki i uruchomić produkcję akumulatorów, przy czym założeniem jest, że mają one w 95 procentach nadawać się do recyclingu.

TotalEnergis to francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, zajmujące się dziś wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego. Stellantis to firma powstała z połączenia francuskiego PSA (Peugeot-Citroen) i FCA (Fiat Chrysler Automobiles).



Po transakcji Daimler będzie miał 1/3 udziałów i przystąpi do projektu na tych samych prawach co firmy-założyciele ACC.



W ramach umowy Daimler ma zainwestować w ACC kilkaset milionów ale nie więcej niż miliard euro. ACC już wcześniej otrzymał 1,3 mld euro od Stellantis i TotalEnergis.



Szacuje się jednak, że do wybudowania dwóch zakładów (mają powstać w Niemczech i we Francji) oraz uruchomienia w nich produkcji akumulatorów potrzeba 7 mld euro. Plan zakłada, ze za te pieniądze do końca dekady obie fabryki wyprodukują baterie o łącznej pojemności 120 GWh.



Reklama

***