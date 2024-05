Prezes Carlos Tavares, szef koncernu Stellantis, z dumą pozował dziś do pamiątkowego zdjęcia z Jiangmingiem Zhu - swoim odpowiednikiem w koncernie Leapmotor. Obaj panowie poinformowali o utworzeniu Lapmotor International - to nowy gracz na europejskim rynku motoryzacyjnym, który chce zmienić krajobraz naszych ulic. Ważną rolę w całym procesie ma odegrać Polska, ale nie w sposób, jakiego moglibyśmy oczekiwać.

Koncern Stellantis, wykupił już 21 proc. udziałów w chińskim Leapmotor, inwestując w ten projekt przeszło półtora miliarda euro. Współpraca obu koncernów ma na celu wprowadzenie na europejski rynek przystępnych cenowo samochodów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na model T03, który ma powstawać w Polsce.



Leapmotor International - nowy gracz na europejskim rynku

14 maja podano do publicznej informacji, że zakończył się proces tworzenia nowej spółki - Leapmotor International B.V., odpowiedzialnej za rozwój współpracy obu koncernów. Nowa firma będzie mieć wyłączne prawo do eksportu z Chin produktów marki Leapmotor, ale również produkcji i sprzedaży pojazdów koncernu Leapmotor poza Chinami. 51 proc. udziałów w nowo powstałej spółce należy do Stellantisa, Chińczycy mają pozostałe 49 proc.



Kiedy pierwsze samochody Leapmotor w Europie?

Prezes Tavares poinformował, że do końca tego roku w Europie zostanie otwartych 200 punktów sprzedaży marki Leapmotor. Na początku pojawią się one w dziewięciu krajach Europy: we Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Grecji i Rumunii. Otwarcie pierwszych salonów zapowiedziano juz na wrzesień. W kolejnym roku ma powstać 300 innych punktów, tak by do 2026 r. w Europie stanęło pół tysiąca punktów sprzedaży oferujących modele marki Leapmotor.

Pod koniec tego roku Leapmotor International rozwinie swą działalność na rynkach Turcji, Izraela, Indii, Australii, Nowej Zelandii, Tajlandii i Malezji; zadebiutuje również w Brazylii i Chile.



Jakie modele Leapmotor będą dostępne w Europie?

Nowa marka ma zadebiutować na Starym Kontynencie z dwoma modelami: T03 oraz C10. Leapmotor T03 to pięciodrzwiowy miejski hatchback, który w Chinach debiutował w 2020 roku. Samochód ma zaledwie 3,6 m długości. W zależności od wersji auto napędzane jest silnikiem o mocy 95 lub 109 KM czerpiącym energię z baterii o pojemności 36,5 kWh. Realny zasięg w jeździe miejskiej będzie wynosił około 200 - 240 kilometrów (280 km według WLTP). Czas ładowania od 30 do 80 proc. to ok. 35 minut przy wykorzystaniu szybkiej ładowarki DC. Ładowanie z domowego gniazdka ma zająć ok. 6 godzin.

Zdjęcie Leapmotor T03 / materiały prasowe

Leapmotor C10 to pierwszy model marki opracowany z myślą o sprzedaży globalnej. To SUV segmentu D mierzący przeszło 4,7 metra długości, z napędem elektrycznym o mocy prawie 230 KM i z zasięgiem do 420 km (wg WLTP).



Zdjęcie Leapmotor C10 / materiały prasowe

Leapmotor w Polsce. Produkcja - tak, sprzedaż - jeszcze nie

Według wstępnych planów, produkcja modelu T03 ma mieć miejsce we Włoszech oraz Polsce - w należących do Stellantisa zakładach w Turynie i Tychach. Na początek w polskim zakładzie planowany jest montaż Leapmotora T03 z zestawów wyprodukowanych w Chinach (system SKD), przy czym Stellantis oficjalnie nie potwierdził jeszcze tych doniesień, choć prezes Tavares przyznał, że istnieje taka możliwość. Polska nie znalazła się jednak na liście 9 krajów, w których Leapmotor ma zadebiutować we wrześniu tego roku. Samochody tej marki pojawią się na naszym rynku w późniejszym terminie, biorąc pod uwagę, że do 2026 r. Leapmotor ma mieć 500 punktów sprzedaży w całej Europie, debiutu marki w Polsce możemy się spodziewać w przyszłym roku.