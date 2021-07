Bugatti czyli chorwacki producent supersamochodów!

W wyniku nietypowej transakcji powstał nowy twór - Bugatti Rimac. Większościowy pakiet - 55 proc. udziałów - ma w nim powstała niedawno Grupa Rimac. Jej szefem jest właśnie słynny już chorwacki konstruktor Mate Rimac, który posiada 37 proc. udziałów. Inni udziałowcy Grupy Rimac to m.in.: Porsche (24 proc. udziałów), Hyundai Motor Group (12 proc. udziałów) i pomniejsi inwestorzy skupiając pozostałych 27 proc. udziałów.



Mate Rimac będzie od teraz szefował obu markom - Bugatti i Rimac, które zachować mają swoją niezależność. Chorwat dowodzić też będzie nowej spółce córce należącej do Grupy Rimac - Rimac Technology. Ta skupić ma się głównie na nowych technologiach dotyczących elektrycznych układów napędowych i magazynowania energii. Zarówno Bugatti jak i sam Rimac zachować mają swoją odrębność, co objawia się m.in. utrzymaniem dotychczasowych siedzib w Molsheim we Francji (Bugatti) i nieopodal Zagrzebia w Chorwacji.



Reklama

Docelowo siedziba Bugatti Rimac powstać ma w parku technologicznym Rimac Campus, który powstanie w mieszczącej się 16 km od Zagrzebia miejscowości Sveta Nedelja. Sam obiekt zajmować ma obszar 100 000 metrów kwadratowych i - w przyszłości - pełnić funkcję centrum rozwoju supersamochodów obu marek.



Przypominamy, że pierwsze spekulacje dotyczące przejęcia Bugatti przez firmę Rimac pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku. Już w 2018 roku Porsche nabyło 10 proc. udziałów w Rimac Automobile. Obecnie, po swoich najnowszych inwestycjach w marcu bieżącego roku, gdy do Rimaca popłynęło od Porsche 70 mln euro, niemiecka marka posiada ich już 24 proc. Innymi udziałowcami są m.in.: Hyundai, Jaguar, Koenigsegg i Magna.



Zarządzana ręką swojego twórcy - 33 letniego Mate’a Rimac’a - chorwacka marka uznawana jest za technologicznego rywala Tesli. Mimo że do tej pory firma produkowała jedynie pojedyncze pojazdy, z jej patentów korzysta wielu pierwszoligowych producentów samochodów. Konstrukcje chorwackiej firmy słyną bowiem z tego, że charakteryzują się dziś największą "gęstością" energii i mocy patrząc z perspektywy ich masy i rozmiarów.



Przypominamy, że Mate Rimac założył firmę nazwaną własnym nazwiskiem w 2009 roku, w wieku zaledwie 21 lat. Sławę zyskał m.in. swoimi przeróbkami zielonego BMW E30, które brylowało w różnej maści sprintach samochodowych. Obecnie stworzona przez Chorwata firma zatrudnia blisko tysiąc osób i dostarcza swoje rozwiązania technologiczne wielu światowym potęgom motoryzacyjnym.



***