BMW odświeża swoje modele - nowe silniki, multimedia i nie tylko

Spis treści: 01 Elektryczne BMW z łatwiejszym procesem ładowania i z większym zasięgiem

02 BMW X5 i X6 z nowym silnikiem

03 BMW aktualizuje system multimediów i stylistykę aut

BMW postanowiło, że czas nieco zaktualizować swoją ofertę w celu podniesienia atrakcyjności i w związku z tym poinformowało o zmianach, jakie pojawią się w nowych, ale również już zakupionych autach.

Elektryczne BMW z łatwiejszym procesem ładowania i z większym zasięgiem

Od lipca 2023 roku elektryczna limuzyna i7 będzie oferowana z silnikiem elektrycznym generującym 455 KM oraz 650 Nm. Napęd będzie trafiał na tylną oś. Układ ma pozwolić modelowi na rozpędzenie się do 100 km/h w 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna została natomiast elektronicznie ograniczona do 205 km/h. Zasięg ma wynosić od 575 do 611 km (według norm WLTP).

Dodatkowo opcja BMW Charging w BMW i7 oraz iX zostanie rozszerzona o funkcję Multi Contract Plug & Charge, dzięki której możliwe będzie "automatyczne uwierzytelnianie pojazdu w publicznych punktach ładowania". Dzięki temu nie będzie potrzeba posiadać karty czy aplikacji do ładowania, żeby zautoryzować sesję. Ponadto klienci będą mogli "zapisać w pojeździe cyfrowo swoje indywidualne umowy na energię do zasilania pojazdu od kilku różnych dostawców i w wygodny sposób korzystać ze stacji ładowania tych operatorów" - informuje niemiecki producent.

Dodatkowo samochody wyposażone zostaną również w funkcję MAX RANGE, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie pozwalać na wydłużanie zasięgu, w momencie, gdy np. nie będziemy mogli naładować pojazdu w pierwotnie zakładanym miejscu. System, by samochód mógł dotrzeć do nowego punktu docelowego, ograniczy moc prędkość maksymalną i wyłączy różnego rodzaju funkcje (np. klimatyzację czy ogrzewanie foteli i kierownicy). Obie funkcje dostępne będą po zdalnej aktualizacji oprogramowania i pojawią się we wszystkich egzemplarzach i7 wyprodukowanych od lipca 2022 roku oraz iX wyprodukowanych od marca 2023. Oznacza to więc, że nowości te pojawią się również w samochodach, które znalazły już właścicieli.

Zdjęcie BMW iX oraz i7 wyposażone zostaną w system MAX RANGE. / materiały prasowe

BMW X5 i X6 z nowym silnikiem

Nowości nie dotyczą jednak wyłącznie modeli elektrycznych. W sierpniu 2023 roku w ofercie BMW X5 oraz X6 pojawi się drugi sześciocylindrowy, rzędowy silnik diesla. Samochód zostanie wyposażony w 48-woltową instalację elektryczną (układ miękkiej hybrydy). Oba modele mają oferować 352 KM, 720 Nm momentu obrotowego i oczywiście napęd na cztery koła. Czas od zera do setki w X5 i X6 ma wynosić 5,5 sekundy.

Zdjęcie BMW X5 oraz X6 otrzymają kolejny wysokoprężny silnik R6. / materiały prasowe

BMW aktualizuje system multimediów i stylistykę aut

Latem 2023 roku we wszystkich modelach niemieckiego producenta wyposażonych w BMW Operating System 8.5 cyfrowy asystent otrzyma nowe funkcje. W zależności od wyposażenia danego auta oraz sytuacji na drodze będzie on mógł proponować np. włączenie trybu sportowego. Ponadto za pomocą sterowania głosowego będzie mu można wydawać polecenia np. dotyczące sterowania fotela. Dodatkowo w najnowszej generacji systemu BMW iDrive otrzyma funkcję szybkiego dostępu "Quick Select". Ma ona umożliwiać bardziej intuicyjną obsługę multimediów.

BMW postanowiło wprowadzić również różnego rodzaju aktualizacje pod kątem stylistycznym. W lipcu 2023 roku pojawi się nowa opcja wyposażenia dodatkowego w BMW X1 oraz iX1. Po raz pierwszy trafi tam pakiet MPro będący uzupełnieniem pakietu M. Obejmuje on specjalny spoiler z tyłu, sportowy układ hamulcowy z czerwonymi lub też granitowymi zaciskami czy też specjalne pasy bezpieczeństwa. Ponadto w X1, iX1 oraz BMW serii 2 Active Tourer pojawi się nowa tapicerka. Obicie zostanie wykonane z wegańskiego materiału o właściwościach podobnych do skóry. Ponadto od lipca 2023 roku w BMW serii 3 Limuzyna, BMW serii 2 Coupe oraz BMW M2 będą dostępne dwa nowe lakiery - Frozen Pure Grey BMW Indyvidual oraz Frozen Portimao Blue.

