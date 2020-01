Bentley zdobywa 26 nagród

Modele brytyjskiej marki, jak i sama marka, zostały w minionym roku bardzo docenione przez media branżowe. Aż 26 nagród udało się zdobyć marce na swoje stulecie.

Zdjęcie Bentley Flying Spur /

Jednym z wyróżnionych modeli jest Flying Spur trzeciej generacji, który zdobył tytuł Top Gear Magazine "Luxury Car of the Year". Zwracając uwagę na możliwości tego modelu Top Gear opisał model Flying Spur jako "wytworną i doskonale wykonaną limuzynę, w której można dostrzec mieszankę nowoczesności i dynamizmu"

Flying Spur otrzymał również tytuł "Luksusowego samochodu roku" od Carwow, najpopularniejszego internetowego kanału motoryzacyjnego w Wielkiej Brytanii. Mat Watson, redaktor naczelny Carwow, podkreślił "mocny i elegancki design Flying Spur, nienaganne wnętrze, bogactwo materiałów i perfekcyjne, ręczne wykonanie, które dodaje wnętrzu doskonałego klimatu.

Najnowszy sportowy sedan został również doceniony na rynku chińskim i nazwany "China Design Car of the Year" w konkursie China Car of the Year, a także "Design Car of the Year" przez Southern China Annual Auto.

Nowy Bentley Continental GT zdobył dziesięć nagród, co stanowi naprawdę imponujący wynik od czasu jego premiery w 2018 roku. Model trzeciej generacji został nazwany "Samochodem roku" w News UK Motor Awards. Prezentując ten prestiżowy tytuł, Jeremy Clarkson skomentował Continental GT: "Zwłaszcza, gdy siedzisz w środku, jest wyjątkowo doskonały. Myślę, że to wspaniały, wspaniały samochód i chcę taki!"

Wśród innych nagród przyznanych temu modelowi były: "Samochód roku na Bliskim Wschodzie" i "Najlepsze luksusowe coupe na Bliskim Wschodzie", "Samochód roku" w Portugalii oraz "Znakomity projekt produktu i komunikacji" niemieckiej rady projektowej.

Bentley Bentayga, luksusowy SUV, został nazwany "Najlepszym luksusowym SUV-em średniej wielkości" podczas ceremonii Car of the Year na Bliskim Wschodzie, a także zdobył nagrodę "Wiodąca w branży innowacja" podczas Global Times Bo Yuan Awards.

Z kolei, w innej dziedzinie, prestiż firmy Bentley Motors potwierdził wybitny magazyn biznesowy Management Today, który nazwał Bentley'a "Najbardziej podziwianą firmą samochodową w Wielkiej Brytanii" i umieścił ją na pierwszym miejscu w kategorii "Najlepsza jakość produktów".

Bentley Motors został doceniony również jako najlepszy pracodawca i nazwany "Top Employer 2019" przez Top Employer Institute oraz "Top Automotive Employer for School Lavers" przez firmę doradczą AllAboutSchoolLeavers po raz drugi z rzędu.