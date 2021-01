Autonomiczny transport publiczny Toyoty coraz bliżej

Japończycy mogą już powoli przygotowywać się na myśl, że w niedługim czasie autonomiczne pojazdy Toyota E-Palette pojawią się na ulicach ich miast, służąc zarówno jako środek transportu, jak i mobilne sklepy, punkty usługowe czy biura do wynajęcia. Toyota ogłosiła, że opracowała już system zarządzania pojazdami e-Palette, który najpierw zostanie przetestowany w eksperymentalnym mieście Woven City, budowanym w pobliżu góry Fuji.

Toyota szykuje dla japońskich samorządów i firm rozwiązanie, które przeniesie transport publiczny w tym supernowoczesnym kraju w nową epokę. Skorzystają na nim także usługi i handel, które otrzymają nowe narzędzie docierania do klientów. To opracowany niedawno przez Toyotę Autonomous Mobility Management System (AMMS). Można go sobie wyobrazić jako grę strategiczną w rodzaju Factorio, tylko że operatorzy będą zarządzali pracą rzeczywistych pojazdów za pośrednictwem ekranu dotykowego.

Pojazdy e-Palette wyglądem chyba najbardziej przypominają małe wagony metra, które zamiast po torach swobodnie poruszają się po publicznych drogach. Ich ogromnym atutem jest uniwersalność i łatwość dostosowania wnętrza do chwilowych potrzeb - każdy wagonik może z dnia na dzień zamienić się w mobilny sklep, biuro, pokój hotelowy, autobus czy pojazd do transportu niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności e-Palette mają służyć za małe autobusy poruszające się po stałych trasach.

e-Palette to mocno przeszklony pojazd mieszczący do 20 osób. Toyota po raz pierwszy pokazała go na targach Consumer Electronics Show w 2018 roku. Akio Toyoda, prezydent firmy, podkreślał wówczas, że pojazd e-Palette i oparty na nim system uniwersalnego transportu oraz nowej generacji usług to symbol transformacji Toyoty z producenta samochodów w dostawcę mobilności. W grudniu 2020 roku, prezentując nowy system zdalnego zarządzania pracą e-Palette, Toyota zapowiedziała, że będzie on dostępny na rynku komercyjnym za kilka lat.



Zanim to jednak nastąpi, AMMS będzie testowany w prototypowym eksperymentalnym mieście Woven City, które Toyota buduje w okolicach góry Fuji. Miasto o powierzchni 175 akrów będzie konglomeratem nowoczesnych technologii - będzie zasilane energią odnawialną i czystym wodorem, budynki powstaną z ekologicznych materiałów według innowacyjnych projektów architektonicznych, do jazdy po drogach będą dopuszczone wyłącznie bezemisyjne, często autonomiczne pojazdy, a w inteligentnych mieszkaniach będą pracowały roboty domowe. Początkowo w Woven City zamieszka 360 osób. Obok ludzi prowadzących w nim normalne życie miasto zasiedlą inżynierowie Toyoty oraz naukowcy z ośrodków akademickich z całego świata, którzy będą mogli rozwijać w nim własne projekty oraz testować nowe technologie.