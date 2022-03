Producenci Aston Martin pozostanie przy silnikach V12. Przynajmniej na razie

Chociaż niedawno Tobias Moers, szef Astona Martina przyznał w wywiadzie, że brytyjska marka nie zamierza porzucić silników V12, nie oznacza to wcale, że firma całkowicie odwraca się od kwestii elektryfikacji. Wręcz przeciwnie - brytyjski producent chce by do 2026 roku, każdy model w jego ofercie był dostępny także z elektrycznym układem napędu. Pomóc w tym ma współpraca z szybko rozwijającym się start-upem, firmą Britishvolt.

Wspomniana umowa obejmuje jak na razie jedynie wstępne ustalenia i trudno tu mówić o w pełni wiążącej współpracy obu gigantów. Mimo to, firmy już teraz poinformowały, że zamierzają zaprojektować i opracować nowe zestawy akumulatorów, które trafią do nadchodzących, elektrycznych modeli Astona Martina.

Wspólny zespół badawczo-rozwojowy składający się z inżynierów obu przedsiębiorstw będzie miał na celu zmaksymalizowanie możliwości specjalnych cylindrycznych ogniw o wysokiej wydajności. Istotną kwestią będzie również stworzenie zupełnie nowego systemu umożliwiającego ich zarządzaniem. Jeśli wszystko pójdzie po myśli producenta, nowe rozwiązanie ma szanse trafić do pierwszego elektrycznego modelu Astona Martina, którego debiut przewidziano na 2025 rok.

Aston Martin nie jest pierwszym brytyjskim producentem, który postanowił połączyć siły z Britishvolt. Jakiś czas temu firma Lotus poinformowała, że także ona jest zainteresowana współpracą z brytyjskim start-upem.

