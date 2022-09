Amerykanie marzą o samochodach, które... nie istnieją

Spis treści: 01 Auta jakich marek najchętniej kupiliby Amerykanie? Dużym zaskoczeniem trzecie miejsce

Strategic Vision od prawie 30 lat przeprowadza coroczne badania wśród Amerykanów w kontekście preferencji dotyczących wyboru nowego auta. Jest to część raportu skupiającego się na tendencjach w branży motoryzacyjnej.

Wśród 45 marek samochodów (również tych, które nie są dostępne w USA) umieszczona została firma Apple. Warto zwrócić uwagę, że amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące m.in. iPhony czy MacBooki nie sprzedaje samochodów. Nie wiadomo nawet, czy takie auto w ogóle powstaje, choć co jakiś czas pojawiają się wiadomości na temat realizacji takiego projektu.

To jednak najwidoczniej w ogóle nie przeszkadza Amerykanom. Aż 26 proc. ankietowanych wybrało Apple, jako markę, której produkt wzięliby pod uwagę przy wyborze auta. Tym samym firma z nadgryzionym jabłkiem w logo znalazła się na trzecim miejscu, jeśli chodzi preferowane marki samochodów. Podkreślmy to - na trzecim miejscu wśród przeszło 40 marek samochodowych znalazła się firma, która nie ma w ofercie aut... Ale nazywa się Apple.

Choć dwie pozostałe marki, znajdujące się na podium, czyli Toyota (38 proc.) i Honda (32 proc.) mają zdecydowaną przewagę nad Apple, to widoczna jest również różnica między 3 i kolejnymi miejscami.

Pierwszą marką, która znajduje się już za podium, jest Ford z wynikiem 21 proc. Na kolejnym miejscu znalazła się Tesla (20 proc.). Siłą Apple jest przywiązanie do marki. Przykładowo aż 50 proc. właścicieli aut oferowanych przez firmę Elona Muska zadeklarowało, że rozważyłoby zakup auta marki Apple. Tesli może zrobić się gorąco tym bardziej, że samochód z nadgryzionym jabłkiem w logo (o ile w ogóle powstanie) z pewnością będzie oferowany z napędem elektrycznym.

Respondenci doceniają także jakość wykonania produktów firmy założonej przez Steve’a Jobsa. W tym wypadku można opinie można jedynie opierać na iPhonach czy MacBookach. Trudno stwierdzić, jak prezentowałby się pod tym względem pojazd marki. Wiadomo jednak, że duże zastrzeżenia co do jakości Amerykanie i nie tylko mają w stosunku do samochodów Tesli.

Jak pokazują badania, samochody Apple z pewnością znalazłyby zainteresowanie klientów. Problem w tym, że nie wiemy kiedy, ani nawet czy takie auto w ogóle powstanie. Wiele wskazuje na to, że coś w tej kwestii "coś się dzieje", ale szczegółów brak. Od czasu do czasu mówi się, że Apple ma prowadzić prace nad projektem samochodu autonomicznego.

Zdecydowanie więcej wiadomo na temat działań Apple, jeśli chodzi o nieco inny aspekt świata motoryzacyjnego. Firma rozwija swój system Apple CarPlay.

Czas pokaże, czy Apple stanie się producentem aut i jaką popularnością będą cieszyć się ewentualne produkty.

