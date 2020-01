Ambitne plany Hyundaia. Co planują Koreańczcy?

Koreańczycy przyspieszają tempo elektryfikacji. Oprócz inwestycji w samochody bateryjne Hyundai planuje zintensyfikować starania mające na celu upowszechnienie technologii ogniw paliwowych.

W siedzibie głównej Hyundaia w Seulu odbyło się spotkanie pracowników koreańskiego giganta z zarządem firmy. Przy tej okazji Euisun Chung - wiceprezes wykonawczy Hyundai Motor Group - nakreślił plany koncernu na najbliższą przyszłość.

W 2019 roku Hyundai Motor Group posiadał w swoim portfolio 24 zelektryfikowane modele. Do 2025 roku zostanie ono rozszerzone do 44 modeli: 13 modeli hybrydowych, 6 modeli hybrydowych typu plug-in, 23 pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym i 2 pojazdów elektrycznych na ogniwa paliwowe. Sama oferta samochodów o napędzie czysto elektrycznym rozszerzy się z 9 modeli w zeszłym roku do 23 modeli w roku 2025 roku. Poczynając od roku 2024, na rynek wprowadzane będą modele elektryczne oparte o zupełnie nowe rozwiązania projektowe.

Tylko w tym roku Hyundai Motor Group planuje zwiększyć sprzedaż modeli zelektryfikowanych, dodając wersje hybrydowe i hybrydowe typu plug-in do swoich najlepiej sprzedających się modeli SUV: Hyundai Santa Fe i Tucsona oraz Kii Sorento.

Ciekawie prezentują się zwłaszcza plany dotyczące ofensywy na polu napędów wodorowych. W 2019 roku Hyundai Motor Group podpisał umowę z Cummins Inc. mającą na celu "wspólne opracowanie i komercjalizację" elektrycznych i wodorowych układów napędowych. W przyszłości Hyundai Motor Group planuje dostarczać systemy ogniw paliwowych dla sektora transportu: do samochodów, statków, pojazdów szynowych i wózków widłowych, oraz dla sektora energetycznego - na cele produkcji i magazynowania energii elektrycznej. Do 2030 roku Hyundai będzie dostarczać na całym świecie około 200 000 systemów ogniw paliwowych rocznie. Plany zakładają też budowę do w koreańskich fabrykach do 500 tys. wodorowych aut rocznie!

By promować ten rodzaj napędu Hyundai Motor Group zacieśni współpracę z partnerami w Korei, takimi jak Hydrogen Energy Network (HyNet), a także partnerami zagranicznymi, w tym Saudi Aramco. Ma ona na celu zwiększenia dostaw i popularyzację stacji tankowania wodoru. Koreańczycy deklarują chęć rozszerzenia wspólpracy z powiązanymi przedsiębiorstwami na całym świecie w celu stworzenia infrastruktury wodorowej.

Wiceprezes Chung poinformował również, że Hyundai Motor Group opracuje nowe technologie w dziedzinie robotyki, miejskiej mobilności powietrznej, osobistych pojazdów latających i inteligentnych miast.

Warto przypomnieć, że niedawno firma ujawniła zdjęcia swoich przyszłych rozwiązań w zakresie miejskiej mobilności, jak np. konceptu Osobistego Pojazdu Latającego (PAV) oraz Specjalnego Pojazdu Naziemnego (PBV).

Euisun Chung poinformował również, że w najbliższych pięciu latach wartość inwestycji Hyundai Motor Group wyniesie ponad 100 bilionów KRW (około 87 miliardów dolarów).