Alfa Romeo z wielkim wzrostem sprzedaży. To zasługa jednego modelu

Spis treści: 01 Alfa Romeo z wielkim wzrostem sprzedaży

02 Alfa Romeo Tonale okazała się hitem

03 Kompaktowy SUV uratował markę z opresji

04 Alfa Romeo będzie elektryczna do 2027 roku

Alfa Romeo z wielkim wzrostem sprzedaży

Rok 2021 i 2022 były dla marki z Milanu bardzo ciężkie. W ofercie Alfy Romeo były tylko dwa modele, które nie były pierwszej świeżości. Pod koniec ubiegłego roku Giulia i Stelvio doczekały się kuracji odmładzającej, jednak nie pomogło to przyciągnięciu nowych klientów. Sytuacja zaczęła odwracać się w drugiej połowie 2022 roku, kiedy na rynku pojawiła się długo wyczekiwana Alfa Romeo Tonale. Premiera tego crossovera była wielokrotnie przekładana, jednak finalnie - jak się okazało - warto było czekać.

Reklama

Alfa Romeo Tonale okazała się hitem

Alfa Romeo Tonale przyjechała na imprezę spóźniona, ale pomogła marce złapać wiatr w żagle. Kompaktowy crossover stanowi w 2023 roku ok. 60 proc. całej sprzedaży, która - jak poinformował Jean-Philippe Imparato, dyrektor generalny Alfa Romeo - kształtuje się w 2023 roku na poziomie 70-80 tys. samochodów.

Zdjęcie Alfa Romeo Tonale stanowi 60 proc. całej sprzedaży marki w 2023 roku / Jan Guss-Gasiński

Kompaktowy SUV uratował markę z opresji

To wynik o 30 proc. lepszy niż w roku 2022 i 2021. Każdego miesiąca z zakładów w Pomigliano d’Arco wyjeżdża ok. 6 tys. egzemplarzy, co - jak podkreśla Imparato - zapewnia poziom rentowności, jakiego Alfa potrzebuje. Wynik mógłby być lepszy, gdyby nie fakt, że w Stanach Zjednoczonych klienci mają do wyboru wyłącznie najmocniejszy wariant PHEV o mocy 285 KM. W Europie Alfa Romeo Tonale występuje natomiast z jednostkami benzynowymi, wysokoprężnymi j jako hybryda plug-in. Nie bez znaczenia jest także 5-letnia gwarancja z limitem do 200 tys. kilometrów.

Zdjęcie Następne lata w Alfie stoją pod znakiem elektryfikacji / Jan Guss-Gasiński

Alfa Romeo będzie elektryczna do 2027 roku

Kolejne lata przyniosą dalszą ekspansję modelową. Na pierwszy ogień pójdzie model Milano, który zadebiutuje na drogach po 2025 roku. Elektryczny crossover - podobnie jak Jeep Avenger i Fiat 600e - będzie produkowany w polskiej fabryce w Tychach. Zgodnie z zapowiedziami w 2025 i 2026 roku poznamy bateryjnych następców Giulii i Stelvio, bazujących na platformie STLA Large. W 2027 roku Alfa Romeo wprowadzi do oferty duży samochód elektryczny, a gama modelowa będzie się składać już tylko z bezemisyjnych aut.