Akio Toyoda otrzymał tytuł World Car PERSON of the Year 2021

Akio Toyoda, prezydent i CEO Toyota Motor Corporation, został wybrany Człowiekiem Roku w konkursie World Car PERSON of the Year 2021. Tytuł ten został przyznany głosami 93 uznanych międzynarodowych dziennikarzy wchodzących w skład jury konkursu World Car Awards.

Akio Toyoda

"Akio Toyoda to charyzmatyczny prezydent i CEO Toyota Motor Corporation, który od wielu lat z sukcesem przebudowuje swoją firmę. W 2020 roku dzięki jego przywództwu Toyota utrzymała rentowność pomimo pandemii COVID-19, jednocześnie chroniąc miejsca pracy na całym świecie. Toyoda utrzymuje stabilne tempo rozwoju firmy w czterech najbardziej przyszłościowych aspektach (CASE) - internetu w samochodzie (Connected), autonomicznego prowadzenia (Autonomous), car-sharingu (Shared) i elektryfikacji napędów (Electric). W ubiegłym roku zainicjował także budowę Woven City, supernowoczesnego prototypowego miasta przyszłości. To wszystko udało mu się pogodzić z aktywnym udziałem w sportach motorowych jako kierowca" - stwierdzili jurorzy konkursu World Car Awards.

W reakcji na otrzymaną nagrodę Akio Toyoda powiedział: "W imieniu 360 000 członków zespołu Toyoty na całym świecie dziękuję za to ogromne wyróżnienie! Jeśli nie macie nic przeciwko, chciałbym jednak zmienić ten tytuł z człowieka roku na ludzi roku. A to dlatego, że to wspólny wysiłek naszych pracowników, dealerów i poddostawców na całym świecie uczynił Toyotę tym, czym jest dzisiaj! Ja zaś mam ogromne szczęście jako szef takiego zespołu i jestem im wszystkim bardzo wdzięczny".

"Chcę także podziękować i podkreślić zaangażowanie całej branży motoryzacyjnej. My w Toyocie mieliśmy szczęście, że udało nam się podczas pandemii ochronić miejsca pracy, aby wspólnie sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi motoryzacja. Jako firma dążymy do tego, by każdemu zapewnić mobilność, a jednocześnie by tworzyć nowe sposoby przywracania dobrostanu naszej planety i ludziom na całym świecie" - dodał prezydent Toyoty. - "Jesteśmy w trudnym momencie historii, ale jednocześnie pandemia uzmysłowiła nam, że ludzie liczą się najbardziej. Jeśli my w Toyocie możemy przyczynić się do zwiększenia szczęścia w życiu ludzi, to będziemy to robić. Jeszcze raz dziękuję za tę szczególną nagrodę. Pozdrawiam wszystkich entuzjastów samochodów - do zobaczenia na torze!".

Akio Toyoda dołączył do Toyota Motor Corporation w 1984 roku po ukończeniu prawa na Keio University i administracji biznesowej na amerykańskim Babson College. Pracował w wielu różnych działach firmy w Japonii i na innych rynkach, zaś w 2000 roku dołączył do rady dyrektorów. Równocześnie pełnił różne wyższe stanowiska menedżerskie, w tym funkcję wiceprezydenta firmy, zaś w 2009 roku został prezydentem Toyota Motor Corporation.

Konkurs World Car PERSON of the Year jest organizowany od 2018 roku, aby wyrazić uznanie dla postaci, które w ciągu minionego roku wniosły znaczący wkład w rozwój światowej motoryzacji. Jest to jedna z sześciu nagród przyznawanych co roku przez World Car Awards. Konkurs istnieje od 2003 roku.

