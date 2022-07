Akcje serwisowe 2022 - do serwisu musiało zajrzeć 69 tys. kierowców

W ramach ogłoszonych od stycznia do końca czerwca akcji naprawczych przeprowadzono inspekcje łącznie 69 tys. pojazdów - głównie Mercedesów i Toyot. W samym tylko lutym do serwisów wezwano 46 tys. aut. A to i tak mniej, niż rok temu.

Zdjęcie Około 69 tys. aut zostało wezwane na akcje serwisowe w Polsce w tym roku. Co trzecie to Mercedes / Mieczyslaw Wlodarski/Reporter / East News