Toyota Corolla to jeden z najczęściej wybieranych samochodów osobowych na świecie. Od swojej premiery w 1966 roku, model znalazł już ponad 55 mln nabywców. W 2022 roku do rodziny Corolli dołączył kompaktowy SUV - Corolla Cross, który jako jeden z pierwszych modeli oferował napędy hybrydowe piątej generacji. Po trzech latach od debiutu, producent zdecydował się na odświeżenie modelu.

Samochód wciąż będzie oferowany z układami 1.8 Hybrid oraz 2.0 Hybrid. W wersjach z napędem na cztery koła AWD-i pojawił się nowy tryb jazdy Extra Snow, który poprawia przyczepność pojazdu na zaśnieżonych nawierzchniach. Nowością w ofercie jest także wersja GR Sport. Wyróżnia się ona czarnymi 19-calowymi felgami aluminiowymi, unikalnym wzorem grilla oraz czarnym emblematem Toyoty. Oczywiście we wnętrzu usportowionej wersji nie zabraknie logotypów GR, a same fotele zyskały kontrastowe, czerwone przeszycia.

Druga nowość pokazana w Brukseli to elektryczna Toyota bZ4X Touring, czyli kombi. Nowy wariant jest nieco większy od tego ostatniego modelu. Długość wzrosła o 140 mm do 4 830 mm, a wysokość o 20 mm - do 1 670 mm. Producent podkreśla, że nowa wersja została zaprojektowana nie tylko, by uzyskać jak największą przestrzeń wewnątrz auta, ale również w bagażniku. Pojemność bagażowa wzrosła o 148 litrów, czyli o 33 proc., do 600 litrów.