W skrócie Toyota bZ4X po liftingu oferuje dwa warianty pojemności akumulatorów oraz nowe wersje napędu, w tym najmocniejszy model w gamie o mocy 343 KM.

Wprowadzono ulepszenia wnętrza, takie jak powiększony ekran multimedialny, odświeżona konsola i lepsze wyciszenie kabiny.

Samochód dostępny jest w dwóch bogato wyposażonych wersjach: Style i Executive, a w przedsprzedaży oferowany jest z rabatem 10 tys. zł.

Co zmieniło się przy okazji modernizacji?

Toyota bZ4X z nowym napędem

Najważniejsza zmiana dotyczy napędu. Toyota bZ4X dotychczas oferowana była tylko z jednym wariantem litowo-jonowego akumulatora - o pojemności 71,4 kWh (brutto). Teraz samochód będzie dostępny z baterią w dwóch wersjach pojemności - 57,7 kWh ora 73,1 kWh.

Zmieniła się też moc silników elektrycznych. W wersji z mniejszym akumulatorem auto wyposażono w umieszczony przy przedniej osi silnik o mocy 167 KM. W wariancie z większą baterią są dwie opcje do wyboru. Auto z jednym silnikiem o mocy 224 KM i napędem na przód oraz z dwoma silnikami o mocy systemowej 343 KM i napędem na cztery koła.

Standardem jest teraz pompa ciepła, która działa przy mniejszym zapotrzebowaniu na prąd niż standardowa nagrzewnica.

Toyota bZ4X otrzymała przeprojektowane wnętrze

W kabinie uwagę zwraca odświeżona deska rozdzielcza z przeprojektowaną konsolą środkową, na której znajdziemy ładowarkę indukcyjną dla dwóch telefonów. Nowy jest ekran systemu multimedialny, który ma teraz 14 cali i jest standardem we wszystkich wersjach wyposażenia. Ponadto poprawiono wyciszenie.

Standardem w obu wersjach wyposażeniowych - Style i Executive - są również dwa kable do ładowania; trójfazowy kabel Typ 2 do ładowania AC oraz kabel do ładowania z gniazdka domowego 230V. Jeśli właściciel Toyoty zechce, będzie mógł dołączyć do programu Toyota Charging Network, który oferuje 12 tys. punktów ładowania w samej Polsce. W Europie ta liczba przekracza milion.

Toyota bZ4X w wersji Style. Wyposażenie

Podstawową wersją wyposażeniową Toyoty bZ4X jest Style. W tej wersji samochód ma napęd wyłącznie na przód. Ceny wynoszą odpowiednio 165 900 zł (57,7 kWh, 167 KM) i 184 900 zł (73,1 kWh, 224 KM).

Taki samochód posiada 18-calowe felgi aluminiowe, światła w technologii Matrix LED, przyciemniane szyby tylne, dwustrefową klimatyzacją automatyczną, ładowarką pokładową o mocy 11 kW oraz podgrzewanie przednich foteli.

Toyota bZ4X w wersji Executive jest droższa, ale pozwala na więcej

Droższą wersją wyposażeniową jest Executive. W tej odmianie auto dostępne jest wyłącznie z akumulatorem o pojemności 73,1 kWh. Auto z silnikiem o mocy 224 i napędem na przód wyceniono na 201 900 zł. Fani mocniejszych wrażeń mogą kupić za 211 900 zł dwusilnikowy wariant z napędem na 4 koła o mocy systemowej 343 KM.

Toyota bZ4X Executive jest wyposażona w 20-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę ze skóry syntetycznej, wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień kierowcy i podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy oraz ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów przedniego rzędu. Poza tym kierowcę będą wpierać system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu czy asystent zmiany pasa ruchu.

Jeśli jeszcze wam mało, to do wersji Executive za 8 tys. zł można dokupić pakiet VIP, który obejmuje 9-głośnikowy system Premium Audio JBL, dach w kolorze fortepianowej czerni oraz dach panoramiczny.

