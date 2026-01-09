Spis treści: Kia EV2. SUV dla osób, które wkraczają w elektromobilność Nawet 448 km zasięgu w mieście. Kia EV2 ładuje się od 10 do 80 proc. w 30 minut W Kii EV2 skonfigurujesz tylną kanapę Kia EV2 będzie produkowana przy granicy z Polską. Ile będzie kosztować w Polsce?

Południowokoreański producent systematycznie rozwija gamę samochodów elektrycznych, a jej najnowszym przedstawicielem będzie model EV2, czyli miejski SUV reprezentujący segment B. Chociaż mówimy o samochodzie mierzącym niespełna 4 m, to warto zaznaczyć, że dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 256 cm inżynierom udało się stworzyć samochód o przestronnym wnętrzu.

Kia EV2. SUV dla osób, które wkraczają w elektromobilność

Model EV2 jest ważnym punktem w kierunku dalszego rozwoju gamy elektrycznych samochodów Kii. To najmniejszy SUV w ofercie koreańskiej marki, zaprojektowany z myślą o osobach, które kupują auto bateryjne po raz pierwszy.

Kia EV2 ma około 4 m długości. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Wnętrze zostało stworzone zgodnie z recepturą "Picnic Box" - ma być przestronnie, przytulnie, a przy tym funkcjonalnie i komfortowo. W desce rozdzielczej znajduje się szeroki wyświetlacz, na który składa się główny ekran systemu infotainment o przekątnej 12,3 cala, 5-calowy dedykowany ekran klimatyzacji oraz 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowych zegarów umieszczony przed kierowcą.0

Oświetlenie ambientowe biegnie przez całą kabinę i - co ciekawe - synchronizuje się z kierunkowskazami. Nie zabrakło również fizycznych przycisków, które służą do obsługi najważniejszych funkcji.

Wnętrze nowej Kii EV2. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Nawet 448 km zasięgu w mieście. Kia EV2 ładuje się od 10 do 80 proc. w 30 minut

Kia EV2 dostępna jest z dwoma pojemnościami baterii - 42,4 kWh lub 61 kWh (Long Range), które pozwalają przejechać w mieście odpowiednio do 317 lub 448 km (zgodnie z normą WLTP). Producent zaznacza, że to są jego szacunki, a nie oficjalne homologowane dane.

Ładowanie od 10 do 80 proc. zajmuje 29 minut w przypadku wersji standardowej i 30 minut dla odmiany Long Range. Samochód obsługuje także ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz 22 kW.

Kia EV2 dostępna będzie w wersji z baterią o pojemności 42,4 kWh lub 62 kWh. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Na liście wyposażenia znajdziemy m.in. cyfrowy kluczyk w telefonie, zdalne aktualizacje czy dodatkowe funkcje możliwe do zakupienia w ramach płatnej subskrypcji. Z kolei o bezpieczeństwo i komfort jazdy zadba asystent jazdy po autostradzie, zaawansowany tempomat drugiej generacji czy układ zdalnej kontroli auta podczas parkowania.

W Kii EV2 skonfigurujesz tylną kanapę

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość skonfigurowania tylnej kanapy - do wyboru będzie standardowa wersja pięcioosobowa z przesuwaną kanapą lub wariant z dwoma niezależnymi fotelami z tyłu, które są znacznie wygodniejsze, a także regulowane w większym zakresie. W zależności od wybranej konfiguracji pojemność bagażnika wynosi od 362 do 403 l.

Tylną kanapę w EV2 można skonfigurować wybierając wariant trzy- lub dwumiejscowy. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Kia EV2 została osadzona na platformie E-GMP, na której powstały m.in. Hyundai Ioniq 5 i 6 oraz Kia EV3, EV4 i EV9. Samochód jest przygotowany obsługi ładowania w systemie Plug & Charge. Co to oznacza? Pojazd będzie automatycznie będzie się z ładowarką, a do płatności nie będzie konieczności przeprowadzania autoryzacji kartą płatniczą czy korzystania z dodatkowej aplikacji. EV2 może również oddawać prąd do sieci (V2G) lub zasilać inne urządzenia elektryczne (V2L).

Kia EV2 będzie produkowana przy granicy z Polską. Ile będzie kosztować w Polsce?

Kia potwierdziła, że EV2 produkowany będzie w fabryce w Żylinie na Słowacji. Początkowo linię produkcyjną opuszczać będą wyłącznie warianty z baterią o pojemności 42,2 kWh, a dopiero nieco później wersje z akumulatorem o większej pojemności. Ceny nie zostały jeszcze ogłoszone, ale ponieważ EV2 ma być najmniejszym bateryjnym modelem, powinny być dość przystępne.

Co warte zaznaczenia, Kia EV2 na rynek również w usportowionej stylistycznie wersji GT-Line.

