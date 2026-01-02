Spis treści: Geome, Geely Xingyuan czy Geely EX2? Geely EX2 - ile miejsca w środku, jaki bagażnik? Jaki zasięg w Geely EX2? Auto nie tylko do miasta Geely EX2 w Polsce. Jaka cena?

Geely EX2 jeszcze nie trafił do Polski, ale już został bardzo dobrze przyjęty przez klientów w Azji. Od debiutu sprzedano ponad 400 tys. egzemplarzy tego modelu. Model EX2 w Chinach był numerem 1 w sprzedaży nowych samochodów w 2025 roku. Nie tylko wśród aut z napędem elektrycznym, ale w klasyfikacji ogólnej. Polski importer - firma Jameel Motors - wiąże duże nadzieje z wprowadzeniem tego modelu na nasz rynek.

Na świecie chiński model musi dziś zadowolić się drugim miejscem, tuż za Teslą Model Y, ale Geely mierzy wyżej - wprowadzenie EX2 do sprzedaży w Europie ma sprawić, że obecny lider zestawienia zostanie zdetronizowany. Cel jest więc bardzo ambitny, ale łatwo nie będzie, także w samym segmencie B, bo w nim są już "okopane" na pozycjach takie spalinowe klasyki jak Toyota Yaris i Skoda Fabia, a wśród elektryków Citroen e-C3 czy BYD Dolphin Surf.

W Chinach auto jest sprzedawane pod submarką Geome, do Europy (w tym Polski) trafi już ze znaczkiem Geely. Witold Blady INTERIA.PL

Geome, Geely Xingyuan czy Geely EX2?

Na macierzystym rynku auto sprzedawane pod nazwą Geely Xingyuan lub Geome Xingyuan, ale na eksport trafi już z etykietką Geely EX2. Choć są wyjątki - na przykład w Malezji auto jest oferowane jako Proton eMas 5 (to akurat nie dziwi, bo ta malezyjska marka należy do Geely). Można się w tym pogubić.

Egzemplarze, które jako wysłannik Interii mogłem obejrzeć m.in. w centrum badawczo-rozwojowym Geely, miały znaczki submarki Geome (skrót od geometry), ale w Europie auto będzie sprzedawane pod główną marką koncernu. Geely ma zresztą w portfolio sporo innych marek, wśród nich m.in. Lynk&Co, Smart, Lotus, Zeekr, Volvo, a także wspomniany wcześniej Proton. Ale to temat na osobny tekst. Pora jednak wrócić do głównego bohatera.

Zgrabna sylwetka Geely EX2 skrywa zaskakująco przestronne wnętrze dla pięciu pasażerów i bagażnik o pojemności 375 litrów. Witold Blady INTERIA.PL

Geely EX2 - ile miejsca w środku, jaki bagażnik?

Geely EX2 to auto pozycjonowane w segmencie B, ale mimo to jest naprawdę przestronne. Przekonałem się o tym podczas wizyty w głównej siedzibie koncernu w Hangzhou niedaleko Szanghaju, gdzie można było zajrzeć do środka i zająć miejsce za kierownicą.

Nadwozie ma 4135 mm długości, 1805 mm szerokości i 1570 mm wysokości, a rozstaw osi to 2650 mm. Chiński model oferuje przestrzeń podobną do aut kompaktowych. Kabina pomieści pięciu pasażerów, a najbardziej zaskakuje ilość wolnego miejsca na tylnej kanapie i przestrzeń na nogi.

Rozstaw osi wynoszący 2650 mm sprawia, że Geely EX2 oferuje zaskakująco dużo miejsca na nogi, wykraczając poza typowe standardy miejskiego segmentu B. Witold Blady INTERIA.PL

To zasługa płaskiej podłogi. Model EX2 oferuje dwa bagażniki. Pierwszy ma pojemność 375 l, ale po złożeniu tylnych oparć rośnie do 1320 l. Drugi to tzw. frunk, czyli dodatkowy schowek pod maską z przodu o pojemności 70 l.

Schowek pod przednią maską, nazywany frunkiem, oferuje aż 70 litrów pojemności, co znacząco ułatwia przechowywanie kabli do ładowania. To jeden z największych dodatkowych bagażników w tej klasie samochodów elektrycznych. Witold Blady INTERIA.PL

Nadwozie EX2 ma modne, obłe kształty, a wśród rywali chce się wyróżnić m.in. pastelowymi kolorami lakieru. Na rynkach, gdzie można już ten model kupić (poza Chinami są to Brazylia, Indonezja, Tajlandia i Malezja), do wyboru są jasnoniebieski, różowy, beżowy, biały, srebrny i szary. Producent zakłada, że głównym odbiorcą tego modelu będą kobiety.

Jaki zasięg w Geely EX2? Auto nie tylko do miasta

Inżynierowie Geely, wybierając dostawcę akumulatorów do modelu EX2, postawili na technologię LFP od CATL. Rezygnacja z kobaltu na rzecz stabilnej chemii litowo-żelazowo-fosforanowej to ukłon w stronę żywotności układu.

Ogniwa te charakteryzują się wysoką odpornością na częste cykle ładowania i praktycznie nie wykazują degradacji związanej z efektem pamięci. Kluczową przewagą tego rozwiązania jest również poprawiona krzywa ładowania - akumulatory te efektywniej współpracują z szybkimi stacjami DC, pozwalając na szybsze uzupełnienie zasięgu bez obaw o przyspieszone zużycie baterii.

Producent oferuje klientom dwa warianty napędu i akumulatora:

30,12 kWh połączony z silnikiem o mocy 80 KM (130 Nm). Zasięg 310 km

40,16 kWh połączony z silnikiem o mocy 116 KM (150 Nm). Zasięg 410 km

Szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 70 kW potrwa około 21 minut. W ciągu 10 minut można zwiększyć zasięg o 120 km. Parametry nie powalają na kolana, ale dla porównania konkurencyjny Dolphin Surf w bazowej wersji może się ładować mocą do 65 kW, a w droższej do 85 kW. Obie wersje EX2 mają napęd na tylną oś (wielowahaczową, co w tym segmencie rynku nie jest oczywiste).

Geely EX2 to kolejny krok chińskiego giganta na polskim rynku. Nowy elektryk uzupełni ofertę obok modeli EX5 i Starray, walcząc o miano najpopularniejszego auta w swoim segmencie w 2026 roku. Witold Blady INTERIA.PL

Geely EX2 w Polsce. Jaka cena?

Geely wprowadzi EX2 na polski rynek i celuje przede wszystkim w sprzedający się całkiem nieźle w naszym kraju model lokalnego rywala - BYD Dolphin Surf. Importer ujawni oficjalny cennik dopiero za kilka miesięcy, ale można sugerować się ceną konkurencyjnego Dolphina Surf, który kosztuje aktualnie 82 700 zł. Aktualna cena Geely EX2 w Chinach wynosi 65 800 juanów, co w przeliczeniu daje ok. 36 000 zł. Jednak nie ma się co łudzić, że na polski rynek trafi w podobnej cenie.

Różowy lakier Aurora to tylko jedna z pastelowych propozycji dla klientów. Chiński elektryk stawia na nowoczesny design i odważną kolorystykę. Witold Blady INTERIA.PL

Czy EX2 okaże się lepszy od małego BYD? To będzie zależeć m.in. od wyposażenia. Na rynkach, na których miejski elektryk Geely jest już dostępny można wybierać pomiędzy odmianami Pro i Max (tak samo jest w Polsce w przypadku modelu EX5), więc bez większego ryzyka możemy założyć, że właśnie takie wersje trafią także do polskiej oferty.

W wersji Pro do standardu należą m.in. reflektory LED, klimatyzacja, system infotainment z blisko 15-calowym ekranem i kamera cofania. EX2 Max ma także zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, kamery 540 stopni, oświetlenie ambientowe w 256 kolorach, elektrycznie sterowany fotel kierowcy czy możliwość zarządzania ładowaniem przy pomocy aplikacji.