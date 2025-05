Choć Speedtop ma potencjał dynamiczny M8, trudno sobie wyobrazić, by ktoś naprawdę wykorzystał go w ten sposób.

Speedtop to propozycja dla tych, którzy cenią niecodzienną formę i rzemieślnicze wykonanie. Dwumiejscowe nadwozie o liniach inspirowanych klasycznymi coupé zostało połączone z proporcjami typowymi dla shooting brake'ów - dłuższym tyłem, opadającym dachem i dynamiczną linią boczną. Całość bazuje konstrukcyjnie na BMW M8, ale efekt końcowy jest zupełnie odmienny.

To nie kombi ani hatchback. To shooting brake

Rzemiosło we wnętrzu

Ręcznie szyte torby od włoskiego Schedoni idealnie pasują do kolorystyki wnętrza. Skórzane paski służą jako system mocowania bagażu.

Ale nie ma tu miejsca na codzienność - to wnętrze stworzono z myślą o estetycznym efekcie, a nie praktyczności. Wbrew nazwie "Speedtop", ten samochód nie został zaprojektowany do pokonywania tysięcy kilometrów z wysokimi prędkościami.

BMW zapowiada, że Speedtop trafi do produkcji w liczbie zaledwie 70 egzemplarzy. Każdy z nich ma być składany ręcznie i konfigurowany indywidualnie. Cena? Około pół miliona euro. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to nie tyle samochód, co ruchomy eksponat - coś pomiędzy wzornictwem przemysłowym a luksusowym meblem.