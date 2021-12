Popatrzcie, co dzieje się z osobówką uderzoną przez tira i wepchniętą pod inną ciężarówkę. Zwracam uwagę, że uderzająca w osobówkę ciężarówka poruszała się z prędkością tylko 43 km/h. Z tego auta nikt nie wyszedłby żywy. Przy większej prędkości nie pomogą nawet tylne zderzaki montowane w ciężarówkach.

Najczęściej bywa tak: jedziesz drogą szybkiego ruchu i nagle dostrzegasz, że samochody stojące przed tobą stoją. Coś musiało się stać na drodze, skoro powstał taki zator.

Zdjęcie / INTERIA.PL





Co robić, by uniknąć wypadku?

Zaczynasz hamować i dojeżdżasz do ostatniego stojącego pojazdu. Zatrzymujesz się, rozglądasz się, próbujesz odgadnąć, co tam z przodu mogło się wydarzyć. I to jest właśnie duży błąd!

Zdjęcie / INTERIA.PL

Jeżeli z tyłu jedzie z dużą prędkością inny pojazd, jeśli widoczność jest ograniczona, to za chwilę otrzymasz potężne uderzenie z tyłu.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Najpierw zostanie zgnieciona tylna część twojego samochodu, a następnie zostanie on wepchnięty na pojazd stojący przed tobą.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Jak można tego uniknąć?

Zdjęcie / INTERIA.PL

Nie zatrzymuj się tuż za stojącym przed tobą pojazdem, ale zachowaj odstęp co najmniej 15 metrów:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Teraz bacznie obserwuj sytuację w lusterkach. Jeżeli dostrzeżesz za sobą rozpędzony samochód, to dzięki zachowaniu zwiększonego odstępu od pojazdu stojącego przed tobą masz jeszcze szanse na wykonanie manewru ucieczki.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Możesz podjechać te 15 metrów do przodu, co być może pozwoli nieostrożnemu kierowcy na wyhamowanie:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Możesz też próbować uciec na pobocze:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Dzięki temu być może unikniesz wypadku:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Pamiętaj, że stojąc jako ostatni jesteś wystawiony na uderzenie!

A zatem, pozostawiając zwiększony odstęp, dajesz sobie szansę na ucieczkę w razie zagrożenia. Oczywiście taka ucieczka stanie się możliwa tylko wtedy, gdy będziesz cały czas sprawdzał w lusterkach, co dzieje się za twoim samochodem. Włącz zatem światła awaryjne, nie wyłączaj silnika, miej włączony pierwszy bieg i bądź gotowy do ucieczki. Postaraj się z góry zaplanować, gdzie będziesz uciekał.

Wyobraźnia pozwala często uniknąć najgorszego, nawet w bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Polski kierowca

