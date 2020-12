Polska motoryzacja pobiła rekord czyli noworoczne refleksje

Motoryzacja w naszym kraju niestety zawsze pozostawała w tyle za motoryzacją w krajach zachodnich i USA. Złożyły się na to różne przyczyny, a między innymi to, że Polska na 123 lata straciła niepodległość, podzielona przez trzech zaborców.

Zdjęcie Warszawa w 1929 roku, fragment pocztówki przedwojennej / fot. archiwum rodziny Zaczynskich/FOTONOVA / Strefa motofanów Polska motoryzacja zdjęciach z folderów z lat 60. na wystawie

Podczas gdy w amerykańskim mieście Cleveland w 1914 roku uruchomiono pierwszą automatyczną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu, w Polsce wówczas nikomu nie śniło się nawet o tym. Samochody stanowiły rzadkość i osobliwość, na szosach dominowały pojazdy konne i rowery. Jeszcze gorzej było z siecią dróg i autostrad. Już w latach 70. ubiegłego wieku w Niemczech, Francji czy Anglii autostrady liczyły dziesiątki tysięcy kilometrów. A u nas było zaledwie 500 kilometrów takich dróg. Czy można się zatem dziwić, że do dziś wielu Polaków nie umie jeździć po autostradach?

Reklama

W jednej natomiast dziedzinie pobiliśmy bezapelacyjny rekord - nasze przepisy ruchu drogowego są chyba najbardziej rozbudowane i skomplikowane na świecie.

W Polsce był ruch lewostronny

Mało kto zapewne wie, że w Polsce, a ściślej w dawnych granicach zaboru austriackiego obowiązywał ruch lewostronny. Była to pozostałość jeszcze z czasów napoleońskich. W zaborze pruskim i rosyjskim obowiązywał ruch prawostronny, natomiast w austriackim funkcjonował ruch lewostronny. Obowiązywał on jeszcze po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Dopiero pierwszy polski kodeks drogowy z 1921 r. uporządkował to, ustanawiając na terenie całego kraju ruch prawostronny. Wdrażanie tej zmiany trwało do 30 września 1922 r., kiedy to nowe regulacje weszły w życie w Krakowie.



Przez wiele lat ruch lewostronny uważany był za korzystniejszy dla woźniców pojazdów konnych, albowiem wygodniej było trzymać lejce w lewej ręce, a... broń w prawej.

Pierwszy kodeks drogowy

Tym pierwszym kodeksem w Polsce była ustawa z 7 października 1921 r. "O przepisach porządkowych na drogach publicznych". Ustawa ta miała zaledwie 27 artykułów. Obecna ustawa Prawo o ruchu drogowym liczy sobie 160 artykułów, a do tego mamy jeszcze ustawę o kierujących pojazdami, rozporządzenie o znakach, o warunkach technicznych pojazdów itd.

Zdjęcie Warszawa w 1929 roku, fragment pocztówki przedwojennej / fot. archiwum rodziny Zaczynskich/FOTONOVA /

Co ciekawe, dopiero w 1928 r. wprowadzono zakaz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym.

Początkowo w Polsce obowiązywało ograniczenie prędkości do 25 km/h na obszarach zabudowanych dla samochodów osobowych i 15 km/h dla ciężarówek.

W 1933 roku wydano rozporządzenie, w którym dopuszczalne prędkości podwyższono. Dla pojazdów na obręczach metalowych wynosiła ona 10 km/h, ale dla pojazdów na tzw. pneumatykach czyli oponach wypełnionych powietrzem - 60 km/h.

Interesujące były wymogi stawiane kierowcom, między innymi odnośnie używania sygnału dźwiękowego:

Zdjęcie /

Trąbić należało przed skrzyżowaniami, przed rozpoczęciem wyprzedzania, a także przed zatrzymaniem samochodu, skręceniem, cofnięciem. Mało tego, należało dawać także sygnał ręką podczas zatrzymywania się, skręcania i cofania. Kierunkowskazy i światła hamowania nie występowały jeszcze obowiązkowo w samochodach - dopiero pojawiały się w świecie motoryzacji.

"Prawko" niełatwo było zdobyć

Zdjęcie /

Kandydat na kierowcę musiał między innymi umieć biegle czytać i pisać po polsku... Obecnie bynajmniej nie stawia się takiego wymogu, poza tym polski kierowca może mieć nawet prawo jazdy uzyskane na Ukrainie i polskie władze z chęcią je zalegalizują.

Ponadto wymagano, by kandydat na kierowcę odbył sześciomiesięczną praktykę w warsztatach samochodowych jako "wyzwolony czeladnik". Z tego obowiązku byli jednak zwolnieni absolwenci "szkół szoferskich" i osoby mające wykształcenie techniczne, a także właściciele samochodów i niezawodowi sportowcy.

Zdjęcie /

Na egzaminie należało wykazać się nie tylko umiejętnością kierowania samochodem, ale także dokładną znajomością przepisów, znajomością budowy pojazdu i umiejętnością obchodzenia się benzyną oraz "materjałami spalinowemi".

Egzamin był ustny i zdawało się go przed komisją.

Zdjęcie /

W razie niepomyślnego wyniku egzaminu kandydat na kierowcę miał prawo zdawać egzamin jeszcze dwukrotnie, przy czym mógł być zwolniony od zdawania egzaminu z tej części, w której wykazał dostateczne wiadomości przy poprzednim egzaminie. Termin ponownego egzaminu nie mógł być wyznaczany wcześniej niż po upływie 30 dni od pierwszego i 60 dni od drugiego egzaminu.

Jeśli ktoś trzykrotnie nie zdał egzaminu, klamka zapadała i uznawano, że taka osoba nie może kierować samochodem. Gdyby dziś stosowano takie kryteria, niewiele osób uzyskałoby prawo jazdy...

Prawo jazdy tylko na Forda

Ciekawostką jest to, że w międzywojennej Polsce można było uzyskać, poza zwykłym pozwoleniem (czyli ówczesnym prawem jazdy) specjalne pozwolenie na kierowanie tylko na określonym samochodem.

Dotyczyło to konkretnie Forda T. Dlaczego? Bo technika prowadzenia tego auta była zupełnie odmienna, niż w innych pojazdach i uznawana za o wiele łatwiejszą. Samochód ten miał trzy pedały, podobnie jak współczesne auta, ale ich przeznaczenie było zupełnie inne. Lewy służył do zmiany biegów, środkowy do cofania, a prawy do hamowania. Dźwignia gazu znajdowała się natomiast tuż przy kierownicy. Zaletą tego sytemu było to, że którykolwiek pedał nacisnął kierowca, auta zaczynało hamować.

Popatrzcie, jak jeździło się takim samochodem: