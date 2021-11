Prace nad następcą obecnego Megane rozpoczęły się w Renault ponad 5 lat temu. Już wtedy, na samym ich wstępie, podjęto dwie strategiczne decyzje. Po pierwsze, że Megane generacji numer 5 będzie samochodem elektrycznym. Po drugie, że - wbrew temu, w jakim kierunku konstrukcyjnym podążają konkurenci ze swoimi autami elektrycznymi - Megane "na prąd" pozostanie modelem z silnikiem umieszczonym z przodu i z napędem na przednie koła. To decyzja zdecydowanie "pod prąd" trendowi, lansowanemu przez np. koncern z siedzibą w Wolfsburgu.

Na potrzeby nie tylko nowego Megane, ale wielu przyszłych modeli elektrycznych z różnych segmentów Aliansu Renault-Nissan, zaprojektowano nową platformę podwoziową. Dzięki niej nowe Megane ma zdecydowanie bardziej dynamiczne proporcje niż model obecnej generacji. Nadwozie skurczyło się o aż 15 cm (do 2,21 m), ale rozstaw osi urósł o 3 cm (do 2,70 m). Więcej miejsca zrobiło się nie tylko w kabinie, ale również w bagażniku, którego pojemność wzrosła z 261 l do 440 l. O 5 cm nowe Megane urosło na wysokość, co - razem z nowymi proporcjami nadwozia - sprawia, że teraz prezentuje się bardziej jak crossover niż hatchback.

Na szczęście, pozycja za kierownicą pozostała jak w hatchbacku - siedzi się przyjemnie nisko. Pod płaską podłogą znajduje się cieńszy niż u konkurentów akumulator, który na wysokość mierzy jedynie 11 cm. Ma za to blisko 2 m długości i prawie 1,5 szerokości. W wersji o większej "pojemności", czyli 60 kWh, jego masa wynosi 395 kg. Nie ma się co dziwić, że środek ciężkości nowego Megane znajduje się o 9 cm niżej niż obecnego, a rozkład masy jest zdecydowanie bardziej równomierny.

Renault Megane E-Tech. Zdjęcia 1 / 15 O tym, że elektryczny crossover dołączy do gamy Megane, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Zapowiadał go prototypowy Megane eVision Concept i, jak właśnie się przekonaliśmy, ten całkiem futurystycznie wystylizowany samochód, został wdrożony do produkcji niemal bez żadnych zmian. Patrząc na przód auta, różnice są widoczne tylko we wlocie powietrza w dolnej części zderzaka oraz w wypełnieniu reflektorów - zachowały swój kształt, tylko zamiast świetlnych zygzaków w środku, mamy bardziej konwencjonalnie wyglądające diody. Inny jest też znaczek Renault, składający się teraz z niepołączonych ze sobą linii. Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Do spłaszczonej zarówno u dołu, jak i u góry kierownicy trzeba się chwilę przyzwyczajać. Podobnie jak do obsługi trybów jazdy dźwignią umieszczoną po prawej stronie kolumny kierownicy. Z tej strony kolumny kierownicy jest dość tłoczno, bo znajdują się tam jeszcze dwa "urządzenia" - tradycyjna dźwignia do sterowania pracą wycieraczek oraz, klasycznie dla modeli Renault, zestaw przełączników do obsługi sprzętu audio. Wolny od przycisków jest za to tunel środkowy, którego w nowym Megane praktycznie nie ma. Środkowy podłokietnik nie łączy się z konsolą środkową, na czym wygrywa nie tylko poczucie przestronności, ale również funkcjonalność.



Pod podłokietnikiem wygospodarowano miejsce na praktyczne schowki. "Praktycznie" kończy się również konsola środkowa, zakończona półką z bezprzewodową ładowarką. Szkoda, że jest ona nieco zbyt szeroka, co sprawia, że bez przerwy trafia w nią... kolano kierowcy. To jedyny istotny "minus" kabiny nowego Megane, która kierowcy i pasażerowi zapewnia sporo miejsca we wszystkich kierunkach.

Renault Megane E-Tech 1 / 22 Renault Megane E-Tech Źródło: udostępnij

Przestronność wnętrza z przodu to po części zasługa również nowego silnika elektrycznego, który znajduje się z przodu i napędza przednie koła. Dzięki jego niewielkim rozmiarom sporo elementów spod deski rozdzielczej "upchnięto" w komorze silnika, dzięki czemu sama deska rozdzielcza jest mniej rozbudowana i w mniejszym stopniu wnika do wnętrza auta niż w samochodach z silnikami spalinowymi.

Elektryczne Megane jest dostępne z dwoma akumulatorami do wyboru, które mają "pojemność" 40 lub 60 kWh. Akumulator o mniejszej "pojemności" współpracuje z silnikiem o mocy 130 KM, który generuje maksymalny moment obrotowy o wartości 250 Nm. Akumulator o "pojemności" 60 kWh zasila silnik o mocy 218 KM, który osiąga maksymalny moment obrotowy wynoszący 300 Nm. Megane wyposażone w mocniejszy silnik rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,4 s i osiąga maksymalną prędkość 160 km/h. Akumulator o mniejszej "pojemności" zapewnia zasięg do 300 km (wg WLTP), natomiast o większej - do 470 km (wg WLTP).

Nisko umieszczonemu środkowi ciężkości, nowej kolumnie kierownicy z przekładnią o stosunkowo dużym przełożeniu oraz wielowahaczowemu tylnemu zawieszeniu nowe Megane zawdzięcza dynamiczne właściwości jezdne i dobrą precyzję prowadzenia. Pewność za kierownicą nieco studzą dość duże przechyły nadwozia oraz układ stabilizacji toru jazdy, który wkracza do akcji wcześnie i bardzo zdecydowanie. Komfort tłumienia nierówności nie jest przy tym nadzwyczajny. W przeciwieństwie do komfortu akustycznego w kabinie, którym elektryczne Megane wyróżnia się na tle konkurentów. Zasługa w tym specjalnej warstwy izolującej hałas i wibracje, która znajduje się między akumulatorem a podłogą oraz podwójnych uszczelek w drzwiach.

Ceny nowego Megane powinniśmy poznać pod koniec roku. Pierwsze samochody pojawią się w Polsce najwcześniej na początku marca. Jeśli Renault na poważnie myśli o powrocie na szczyt segmentu C, ceny nowego Megane muszą być rozsądne. Nawet jeśli w wypadku samochodu elektrycznego oznacza to pułap od 130 tys. zł w górę. Każda cena poniżej tej kwoty będzie miłym zaskoczeniem. Tym bardziej, że Megane ma sporo do zaoferowania i na tle konkurentów mocno wyróżnia się także jakością wykonania wnętrza.

MACIEJ ZIEMEK



