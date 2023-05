Mercedes EQE SUV jest już w Polsce. Klientów czeka spory dylemat

Spis treści: 01 EQ Tour, czyli elektromobilność w teorii i praktyce

02 Tego dnia gwiazdą był Mercedes EQE SUV

03 Tak, EQE SUV to mniejszy EQS SUV

04 Mercedes EQE SUV - wersje, moc i zasięg

05 Klienci będą mieli spory dylemat

Producent ze Stuttgartu jest na ostatniej prostej do zelektryfikowania całej gamy modelowej i tym samym zgłoszenia gotowości na bezemisyjną przyszłość. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do 2030 roku wszystkie modele w salonach marki będą zasilane prądem. Do pełni szczęścia brakuje już tylko terenówki, ale na szczęście dla fanów gwiazdy, ta luka wypełni się już lada moment, gdyż Klasa G z rodziny EQ jest już w zaawansowanej fazie testów. Póki co wszystkie oczy są zwrócone na nowego Mercedesa EQE SUV, który debiutuje na polskim rynku. Pierwsze egzemplarze pojawiły się już we flocie polskiego importera i uczestniczą w cyklu wydarzeń EQ Tour.

Reklama

Zdjęcie EQ Tour 2023 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

EQ Tour, czyli elektromobilność w teorii i praktyce

W telegraficznym skrócie “EQ Tour" to cykl szkoleń i spotkań z klientami marki, w trakcie których mamy szansę poznać elektromobilność w teorii i praktyce. Przed jazdami testowymi pełną gamą modelową, instruktorzy wyjaśniają konstrukcję i sposób działania napędu elektrycznego stosowanego w Mercedesach. Takie wprowadzenie pozwala lepiej zrozumieć jak oszczędnie jeździć autem elektrycznym, aby jego zasięg nie malał w oczach.

Po treściwym wykładzie pora praktykę. Jest co testować, bowiem w tym roku flota składa się z 9 samochodów: kompaktowych crossoverów (EQA i EQB), długich limuzyn (EQE i EQS) i przestronnych SUV-ów (EQS SUV i EQE SUV). Miłośnicy użytkowych modeli (EQT Van, e-Vito czy e-Sprinter), niestety muszą obejść się smakiem. Nie ma konieczności podkradania kluczyków czy rezerwowania miejsc, gdyż program przygotowany jest tak, by każdy przejechał się każdym modelem.

EQ Tour 2023 1 / 11 EQ Tour 2023 Źródło: INTERIA.PL Autor: Jan Guss-Gasiński

Tego dnia gwiazdą był Mercedes EQE SUV

Z niemal wszystkimi modelami miałem okazję się już wcześniej spotkać. Wyjątkiem, z wiadomych względów, był Mercedes EQE SUV, który dopiero niebawem pojawi się w salonach dilerów. Widząc go po raz pierwszy, w mojej głowie narodziło się pytanie - to na co komu EQS SUV? Przedstawiciele marki nie do końca wiedzieli, jak mi odpowiedzieć. Owszem, EQS SUV jest większy, a opcjonalnie nawet 7-osobowy, jednak poza kilkoma detalami, tj. brak LED-owej listwy z przodu czy inny układ diod w przednich reflektorach, te auta są, można by rzec, identyczne.

Fani marki wiedzą na co patrzeć, jednak gdyby zdjąć z klapy oznaczenia, sąsiedzi by nie dostrzegli różnicy. Z resztą, gdyby zakryli mi oczy i posadzili na miejscu kierowcy, ja spoglądając na wielki "Hyperscreen", nie byłbym w stanie powiedzieć, co to za auto, dopóki nie zajrzałbym do bagażnika - tam ewentualnie znalazłbym dwa dodatkowe miejsca lub w najgorszym przypadku, nieco więcej miejsca. Projekt deski, kierownica czy rozmieszczenie przycisków - wszystko jest takie, jak we flagowcu.

Zdjęcie Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Tak, EQE SUV to mniejszy EQS SUV

Mercedes EQE SUV ma 4863 mm długości,1 940 mm szerokości i 1686 mm wysokości, a rozstaw osi mierzy 3030 mm. Bagażnik w domyślnej formie oferuje 520 litrów, jednak po złożeniu siedzeń ta wartość wzrasta do 1675 litrów. W standardzie kabinę zdobią dwa ekrany - jeden przed kierowcą i drugi na środku deski, który - niczym wodospad - wpływa w tunel środkowy.

Opcjonalnie, za kosmiczną dopłatą w wysokości 41 446 zł, deska rozdzielcza może zamienić się w wielką taflę szkła (MBUX Hyperscreen), za którą schowane są trzy duże wyświetlacze. Ten trzeci znajduje się przed fotelem pasażera i można z niego korzystać tylko wtedy, gdy ktoś to miejsce zajmuje. Nasi goście mogą w trakcie jazdy oglądać telewizję, seriale czy przeglądać strony internetowe. Jednakże, gdy samochód dostrzeże, że zbyt często zerkamy na tamten ekran, wygasi wyświetlacz pasażera i przywoła nas do porządku.

Wszystkie opcje dostępne w EQE SUV, pokrywają się z tymi, które znajdziemy we flagowym elektryku. Mowa tu m.in. o wielkim wyświetlaczu Head-Up, pneumatycznym zawieszeniu AIRMATIC, tylnej osi skrętnej (do 10 stopni), systemach bezpieczeństwa, rozbudowanych asystentach, kamerach 360 stopni i wielu innych.

Zdjęcie Średnie zużycie energii w wersji EQE SUV 350+ po zakończeniu jazd / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Mercedes EQE SUV - wersje, moc i zasięg

Mercedesa EQE SUV i EQS SUV odróżnia jednak to, czego nie widać gołym okiem. Mowa tu chociażby o baterii, która w nowym modelu ma 90,6 kWh użytecznej pojemności (108,4 kWh we flagowcu). Podobnie jednak jak modelu z literą “S", niezależnie od wersji jaką wybierzemy, każda będzie napędzana przez ten sam akumulator, który można ładować z maksymalną mocą 170 kW. Klient musi natomiast zdecydować, co jest dla niego priorytetem - maksymalny zasięg czy osiągi?

W przypadku elektryków nie można mieć wszystkiego, bowiem wybierając wersję z napędem na cztery koła (4MATIC), decydujemy się na drugi silnik elektryczny. Wtedy robi się ciężej, a więc wolniej, a jeśli chcemy trochę lepszych osiągów, musimy poświęcić kolejne kilometry zasięgu. W przypadku Mercedesa EQE SUV - w zależności od wariantu - zasięg maksymalny waha się od 375 do 590 km (WLTP), moc od 245 do 626 KM, zaś moment obrotowy od 565 do 950 Nm. Ceny? Tu rozstrzał też jest spory - bazowy model (EQE 300) startuje od 411 800 zł, jednak konfigurując topową odmianę EQE 53 AMG, zaczynamy od 595 900 zł.

Mercedes EQE SUV: wersje napędowe Wersja Moc Zasięg 0-100 km/h Cena EQE 300 245 KM 540 km wg. WLTP 7,6 s od 411 800 zł EQE 350+ 292 KM 578 km wg. WLTP 6,7 s od 428 000 zł EQE 350 4MATIC 292 KM 535 km wg. WLTP 6,6 s od 441 300 zł EQE 500 4MATIC 408 KM 540 km wg. WLTP 4,9 s od 463 500 zł EQE 43 4MATIC 476 KM 469 km wg. WLTP 4,5 s od 533 500 zł EQE 53 4MATIC 625 KM 452 km wg. WLTP 3,7 s od 595 900 zł

Klienci będą mieli spory dylemat

Czemu miałbym wybrać EQS SUV, kiedy EQE SUV jest tańszy, a oferuje niewiele mniej? To samo pytanie zadałem podczas EQ Tour, a w odpowiedzi usłyszałem, że ten sam problem dotyczy elektrycznych limuzyn z gwiazdą. Klienci Mercedesa są rzecz jasna gotowi sporo zapłacić za luksusowego elektryka, ale potrafią też liczyć pieniądze i kiedy nie widać specjalnie różnic, to nie ma powodów, żeby przepłacać. Upodobnienie do siebie wszystkich modeli wygląda dobrze na zdjęciu, ale jak widać, w praktyce to strzał w kolano.

***