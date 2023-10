Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV. Takiego napędu jeszcze nie było

Spis treści: 01 Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV z generatorem prądu na pokładzie

02 Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV to auto z klasą

03 Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV trafia w czas

Użytkownik Mazdy MX-30 E-Skyactiv R-EV nie musi się martwić ograniczonym zasięgiem, ani dostępem do źródła prądu. Niestety najnowsza wersja MX-30 nie daje możliwości korzystania w Polsce z przywilejów elektrycznych aut, czyli możliwości poruszania się po buspasach i parkowania w miastach za darmo.

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV z generatorem prądu na pokładzie

Konstrukcja samochodu elektrycznego z tzw. range extenderem, czyli generatorem prądu z jednej strony ogranicza emisję szkodliwych substancji, a z drugiej pozwala zachować wolność przemieszczania. Samochód elektryczny z range extenderem lub hybryda typu plug-in, bo tak też można określić tę konstrukcję, moim zdaniem to najrozsądniejszy obecnie pomysł na ekologiczny samochód. Jest szansa, że z czasem takie auta będą mogły korzystać z ekologicznych paliw i staną się też obojętne dla środowiska pod względem emisji CO 2 .

Mazda wprowadza na rynek rewolucyjną konstrukcję, ale koncepcja nie jest nowa. W 2010 roku miałem okazję jeździć prototypowym elektrycznym Audi A1, w którego bagażniku znajdował się produkujący prąd silnika Wankla. Audi jednak nie doprowadziło tego projektu do fazy produkcji seryjnej.

Po 13 latach siedzę za kierownicą produkcyjnej Mazdy, która korzysta analogicznego rozwiązania. Z tym, że motor Wankla w Mazdzie zmieścił się pod maską, obok silnika elektrycznego. Dzięki temu nie ogranicza wielkości ani zbiornika paliwa (50 l), ani bagażnika (350 l).

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV 1 / 24 Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV Źródło: INTERIA.PL Autor: Szczepan Mroczek

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV do napędu używa wyłącznie silnika elektrycznego, co oznacza, że mamy do czynienia z hybrydą szeregową. Rotacyjny silnik Wankla, z którego w przeszłości słynęła Mazda, to niewielka kaseta ulokowana osiowo względem motoru elektrycznego. Taka konstrukcja pozwala w przyszłości rozwinąć ten napęd, połączyć go wałem z silnikiem elektrycznym, zastosować sprzęgło i w przypadku podróżowania ze stałą prędkością wykorzystywać wyłącznie silnik Wankla. Taką koncepcję współpracy silnika spalinowego z elektrycznym prezentuje hybrydowa Honda CR-V. Dzięki niemu skraca się obieg energii i ogranicza jej straty.

Zestawienie silnika elektrycznego z niewielkim akumulatorem (17,8 kWh) i silnikiem Wankla przekłada się na charakter Mazdy MX-30 oraz definiuje jej zalety i wady. Problemy związane z ograniczonym zasięgiem oraz dostępnością stacji ładowania odchodzą na drugi plan. Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV na energii elektrycznej może pokonać średnio ok. 85 km. Po tym dystansie mamy do dyspozycji zbiornik paliwa o pojemności aż 50 litrów, który zapewnia autonomię na poziomie typowego auta spalinowego.

Zdjęcie Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV / Szczepan Mroczek / INTERIA.PL

Najlepiej ładować samochód co 85 km, bo wtedy jeśli wybierzemy tryb jazdy elektrycznej cały dystans pokonamy "na prądzie". Badania pokazują, że średnia dzienna odległość jaką przejeżdżamy każdego dnia nie przekracza 80 km. Wystarczy zatem, że mamy dostęp w miejscu zamieszkania do zwykłego gniazda, by poruszać się codziennie bezemisyjnie. Jeśli czerpiemy energię z paneli fotowoltaicznych możemy dodatkowo obniżyć koszty dojazdów do pracy. Podczas pierwszych 100 km podróży po naładowaniu akumulatora Mazda według danych homologacyjnych konsumuje 1 l paliwa i 17,5 kWh energii elektrycznej i taki wynik osiągnęliśmy podczas jazd testowych.

Ładowanie Mazdy MX-30 z gniazdka prądem zmiennym 7,2 kW trwa 1, 5 godziny, co oznacza, że podłączenie samochodu na noc do zwykłego gniazdka, z którego zwykle możemy czerpać ok. 3,7 kW daje gwarancję, że rano będziemy mieli naładowany akumulator. Użytkownik Mazdy MX-30 E-Skyactiv R-EV może zatem być w pełni niezależny od publicznych ładowarek. Szybka ładowarka o mocy 35 kW pozwala w 25 min uzupełnić poziom energii w akumulatorze z 20 do 80 %.

Zdjęcie Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV / Szczepan Mroczek / INTERIA.PL

Z drugiej strony mamy do dyspozycji samochód, którym bez przeszkód możemy pojechać na wakacje. Silnik elektryczny ma 170 KM i 260 Nm, a przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,1 s. Kiedy jednak mamy do pokonania kilkusetkilometrowy dystans Mazda nie jest już tak oszczędna. Przy autostradowych prędkościach i rozładowanym akumulatorze spalanie przekracza 10 l/100 km. MX-30 E-Skyactiv R-EV rozpędza się do 140 km/h i zdolna jest utrzymywać tę prędkość nawet jeśli akumulator jest rozładowany.

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV to auto z klasą

Wrażenie zza kierownicy Mazdy MX-30 są bardzo przyjemne. Auto rozpędza się z przyjemną lekkością i ujmującą ciszą. Jeśli akumulator jest naładowany silnik Wankla włącza się tylko kiedy wychylamy maksymalnie pedał przyspieszenia. Ale nawet wtedy przyjemne burczenie nie zakłóca komfortowej atmosfery jaka panuje we wnętrzu. Jeśli poziom naładowania spadnie poniżej 45 proc. zmienia się algorytm i tak zawiaduje obydwoma silnikami, by optymalnie wykorzystywać ich potencjał.

Z charakterem napędu idzie w parze nienagannie wykończone wnętrze, które również sprzyja relaksującej atmosferze. Stylowy środek jest bardzo przyjazny. Nie przytłacza skomplikowanymi i przesyconymi funkcjami multimediami, a oferuje niezbędne w nowoczesnych samochodach wyposażenie. Wyciszenie jest staranne, zawieszenie i fotele komfortowe, a sprzęt muzyczny Bose soczystym i naturalnym brzmieniem dopełnia przyjemną atmosferę.

Charakterystycznym elementem są niewielkie uchylane "pod wiatr" tylne drzwi, które można rozewrzeć dopiero po otworzeniu przednich. Zatem do tyłu wsiada się nieco trudniej.

Zdjęcie Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV / Szczepan Mroczek / INTERIA.PL

Mazda MX-30 ma klasę. Świetnie wygląda, podąża za najnowszymi ekologicznymi trendami mody, ale własną drogą i nie obciąża właściciela dodatkowymi obowiązkami. Wręcz przeciwnie, pozwala zrelaksować się w komfortowym wnętrzu i odetchnąć od pędu tego świata.

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV trafia w czas

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV świetnie trafia w czas. Prezentuje zdrowy balans pomiędzy zaletami silnika spalinowego i elektrycznego, który odpowiada aktualnemu rozwojowi obu technologii. Obecnie świat nie jest jeszcze gotowy na ograniczenie się wyłącznie do napędów elektrycznych. Cena Mazdy MX-30 E-Skyactiv R-EV jest dokładnie taka sama jak jej elektrycznego odpowiednika. Wersja Prime-Line kosztuje 161 100 zł i Exclusive-Line 165 100 zł. Zwieńczeniem gamy jest wersja R kosztująca 192 500 zł.

Modnie wyglądająca Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV jest samochodem, który został starannie skrojony do roli jaką obecnie najczęściej pełni samochód w rodzinach. Do codziennych dojazdów do pracy i sporadycznych wyjazdów długodystansowych. Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV wydaje się idealnym wyborem dla ceniących czas i komfort dynamicznych ludzi, którym los naszej planety nie jest obojętny.