W skrócie Niemiecki koncern ZF ogłosił redukcję zatrudnienia w zakładzie w Częstochowie, gdzie pracę straci 225 osób, czyli 7 proc. załogi.

Decyzja o zwolnieniach jest skutkiem pogorszenia wyników finansowych firmy i globalnego programu restrukturyzacji, który obejmie także zamknięcia fabryk w Niemczech.

ZF działa w siedmiu polskich miastach i zatrudnia w kraju ponad 12 tys. osób, oferując nie tylko produkcję, lecz także usługi inżynieryjne i wsparcie.

Niemiecki koncern w kłopotach. Zwolnienia i zamknięcie fabryk

Grupa ZF należy do grona największych globalnych producentów komponentów motoryzacyjnych, zatrudniając blisko 170 tys. pracowników na całym świecie. W 2024 roku koncern odnotował spadek sprzedaży o 11 proc. oraz stratę netto przekraczającą 1 miliard euro.

W odpowiedzi na pogarszające się wyniki finansowe zarząd ZF podjął decyzję o wdrożeniu kompleksowego programu restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.

Grupa ZF zapowiedziała już zamknięcie wybranych zakładów produkcyjnych w Niemczech oraz redukcję zatrudnienia na szeroką skalę. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w marcu tego roku, spośród 54 tys. pracowników niemieckich fabryk aż 14 tys. osób zostanie objętych procesem zwolnień.

Zgodnie z nowymi informacjami, redukcje mają objąć również Polskę - w tym zakład ZF Passive Safety Systems w Częstochowie.

Zwolnienia grupowe w Częstochowie. Pracę straci łącznie 225 osób

Jak poinformował serwis "Życie Częstochowy", w ostatnich dniach w ZF Passive Safety Systems Poland odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy z organizacjami związkowymi. Głównym tematem rozmów były plany dotyczące zwolnień grupowych w częstochowskich zakładach - w tym w Zakładzie Produkcji Pasów Bezpieczeństwa oraz Zakładzie Produkcji Poduszek Powietrznych.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy wręczyli związkom zawodowym oficjalne zawiadomienie o planowanych zwolnieniach grupowych. Redukcja obejmie ponad 7 proc. zatrudnionych - w sumie 225 osób, w tym 161 pracowników produkcyjnych i transportu wewnętrznego oraz 64 osoby z działów wsparcia i administracyjnych.

Termin rozwiązania umów przewidziano na okres od stycznia do czerwca 2026 roku, z uwzględnieniem okresów wypowiedzenia do września 2026 roku.

ZF w Polsce ma siedem zakładów i zatrudnia 12 tys. osób

Grupa ZF działa w Polsce aż w siedmiu miastach: Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W krajowych strukturach koncernu pracuje ponad 12 tysięcy osób.

Oprócz zakładów produkcyjnych funkcjonują tu także nowoczesne centra inżynieryjne oraz usługowe, zajmujące się m.in. IT, finansami, zakupami i HR. Ważną częścią działalności w Polsce jest również dział ZF Aftermarket, oferujący szeroką gamę części do układów napędowych, kierowniczych i podwozi pod markami Sachs, Lemförder, TRW, Boge i ZF.

