W skrócie Wprowadzana w wielu miastach nowa sygnalizacja świetlna z migającą żółtą strzałką pozwala na skręt w lewo po ustąpieniu pierwszeństwa.

Rozwiązanie zyskało popularność w USA, gdzie uznano je za intuicyjne i bezpieczniejsze niż tradycyjna zielona strzałka.

Eksperci wskazują, że żółta strzałka może trafić również do Europy, gdzie kluczowa będzie edukacja kierowców.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W Polsce tradycyjna sygnalizacja świetlna składa się z trzech standardowych sygnałów: czerwonego, żółtego i zielonego. Czasami pojawia się także tzw. zielona strzałka warunkowa, obecna wyłącznie na sygnalizatorach typu S-2. Sygnalizator z zieloną strzałką umożliwia warunkowy skręt w kierunku, który wskazuje.

Najczęściej spotyka się zielone strzałki warunkowe wskazujące skręt w prawo. Rzadziej występują sygnalizatory S-2 z zieloną strzałką w lewo. Wkrótce jednak sytuacja może się zmienić dzięki nowemu typowi sygnalizacji, mającemu na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Żółta migająca strzałka do warunkowego skrętu w lewo

Chodzi o migającą żółtą strzałkę, która pozwala kierowcom skręcać w lewo po uprzednim ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom i pieszym. Rozwiązanie to zyskuje na popularności w Stanach Zjednoczonych. Miastem, które od kilku lat intensywnie stosuje sygnalizację z migającą żółtą strzałką, jest Roseville w Kalifornii. Pierwsze takie sygnały zainstalowano tam w 2016 roku, a od tego czasu liczba skrzyżowań wyposażonych w to rozwiązanie systematycznie rośnie.

Rozwiń

Gdy migająca żółta strzałka jest aktywna, ruch na wprost zwykle odbywa się przy zielonym świetle. Kierowca skręcający w lewo nie ma więc pierwszeństwa, lecz prawo do manewru przy zachowaniu szczególnej ostrożności i ustąpieniu pierwszeństwa. W praktyce rozwiązanie pełni funkcję zielonej strzałki warunkowej dla skrętu w lewo, jednak ze względu na charakterystyczną formę jest znacznie bezpieczniejsze.

Żółta strzałka to bardziej intuicyjna jazda i mniej błędów

Amerykańscy eksperci podkreślają, że jednym z głównych atutów migającej żółtej strzałki jest jej czytelność dla kierowców. Tradycyjne sygnały, takie jak zielone światło czy strzałka, czasami wprowadzają kierowców w błąd co do ich uprawnień przy skręcie w lewo. Migająca żółta strzałka jednoznacznie komunikuje: "możesz skręcić po ustąpieniu pierwszeństwa", co sprawia, że jest bardziej intuicyjna i zmniejsza liczbę błędów. Badania pokazują, że kierowcy lepiej rozumieją zasady wykonywania manewru, co przekłada się na mniejszą liczbę potencjalnych kolizji.

Żółta strzałka wkrótce także w Europie? Może zastąpić zieloną

Choć migająca żółta strzałka nie jest jeszcze powszechna w Europie, dyskusje na jej temat toczą się także na Starym Kontynencie. Jej wprowadzenie mogłoby uzupełnić warunkowy skręt w prawo i stanowić naturalny krok w kierunku bardziej dynamicznej, elastycznej i bezpiecznej sygnalizacji świetlnej, lepiej odpowiadającej na aktualne potrzeby ruchu drogowego.

Przed szerszym wdrożeniem w Europie kluczowe będą jednak jasne zasady interpretacji sygnałów oraz odpowiednia edukacja kierowców, aby minimalizować ryzyko błędów i nieporozumień. Doświadczenia z USA pokazują jednak, że korzyści w postaci krótszych czasów oczekiwania i płynniejszego ruchu są możliwe, jeśli sygnały są dobrze zaprojektowane i ich znaczenie skutecznie przekazywane kierowcom.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL