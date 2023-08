Znana marka z Wolfsburga ogłasza upadłość. To koniec po ponad 70 latach

Spis treści: 01 Firma Kamei w upadłości. Co dalej?

Firma Kamei z niemieckiego Wolfsburga to uznany producent m.in. boksów dachowych oraz akcesoriów tuningowych dla branży motoryzacyjnej. Spółka Kamei GmbH & Co. działała na rynku od przeszło 50 lat. Do sądu trafił właśnie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Firma Kamei w upadłości. Co dalej?

Syndyk zajmujący się sprawą przekazał niemieckim mediom, że działalność firmy będzie kontynuowana po wstępnym postępowaniu upadłościowym - produkcja i dostawy będą cały czas realizowane. Tymczasowym nadzorcą masy upadłościowej został prawnik reprezentujący niemiecką kancelarię BBL, która specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zadaniem dla tymczasowego zarządcy będzie stabilizacja działalności operacyjnej oraz sprawdzenie szans na restrukturyzację spółki. Niewykluczone, że Kamei będzie potrzebować zewnętrznego finansowania lub inwestora.

Zdjęcie Firma Kamei produkowała akcesoria tuningowe, ale największe przychody czerpała ze sprzedaży boksów dachowych / Kamei / materiały prasowe

Niemiecka firma Kamei upada. Czym się zajmowała?

Wiadomość o problemach finansowych Kamei wstrząsnęła rynkiem akcesoriów samochodowych, bowiem Kamei to jedna z najstarszych i najbardziej uznanych marek w tej branży. Firma specjalizowała się w produkcji boksów dachowych oraz akcesoriów od 1952 roku.

Rodzinna firma zapoczątkowana przez Karla Meiera na początku swojej działalności skupiała się na produkcji akcesoriów montowanych we wnętrzu samochodów. Jednym z najważniejszych wynalazków było opracowanie bezpiecznego zagłówka. Założyciel firmy skonstruował także tylny spojler przeznaczony do Volkswagena Garbusa, dzięki któremu samochód zyskał stabilność podczas jazdy z dużymi prędkościami.

Nieco później do portfolio firmy dołączyły akcesoria, takie jak spojlery, atrapy chłodnicy, listwy oraz nakładki. Jednak największą rewolucję wprowadziły rozwiązania, które zapoczątkowały modę na boksy dachowe i wyparły ażurowe bagażniki dachowe, w których montowano walizki. Obecnie jest to główny produkt sprzedawany przez Niemców.

Przez co upadła firma Kamei?

Firma zarządzana przez trzecie pokolenie zatrudnia obecnie 42 pracowników, a sprzedaż sięga 6 mln euro (ok. 27 mln zł). Co ciekawe, największym klientem firmy jest ulokowany po sąsiedzku Volkswagen. Od wielu lat firma ściśle współpracuje również z Mercedesem.

Mimo to, firma popadła w tarapaty finansowe. Główną przyczyną problemów są coraz wyższe koszty materiałów. Z tego powodu doszło nawet do opóźnienia premiery jednego z produktów, co przełożyło się również na trudne negocjacje cenowe z producentami aut. Gwoździem do trumny była również gorsza sprzedaż w tym sezonie. Sytuacja geopolityczna w tej części Europy również wpłynęła na kondycję firmy.