Znalazł legalny sposób na fotoradar. Służby rozkładają ręce

Oprac.: Michał Domański Wiadomości

Nie od dziś kierowcy próbują walczyć z fotoradarami, ale zwykle takie działania polegają na niszczeniu urządzeń. Pewien kierowca znalazł jednak sposób na to by unieszkodliwić fotoradar i to zupełnie legalne.

Zdjęcie Kierowca zablokował fotoradar przy pomocy przyczepy kempingowej / fot. Reporter, Wojciech Strozyk; Schwarzwäder Bote /